عالمی معیشت کا دارومدار 3 اہم سمندری راستوں سے وابستہ

ان بحری راستوں سے دنیا بھر میں 80 سے 90 فیصد سامان منتقل ہوتا ہے

سید عاصم محمود July 14, 2026
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لاہور:

آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی خاطر ایران اور امریکہ کے مابین جنگ نے یہ حقیقت آشکار کر دی کہ عالمی معیشت میں سمندری راستوں کا عنصر انتہائی اہم ہو چکاہے، سمندری راستوں سے دنیا بھر میں80 سے 90 فیصد سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا۔

اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اِس سمندری تجارت کی مالیت ’’2.5 ٹریلین ڈالر‘‘تک پہنچ چکی۔ یہ راستے سستے پڑتے، مال بردار بحری جہاز تیل،اناج سے بھرے بھاری کنٹینر باآسانی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ایک سے دوسری جگہ سامان بھیجنے کا کرایہ ’’فریٹ ریٹ ‘‘کہلاتا ہے۔سمندر مخصوص آبی راستوںسے براعظموں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔

بعض راستوں میں تنگ گزرگاہیں واقع ہیں جو ’’چوک پوائنٹس‘‘کہلاتی ہیں۔ آبنائے ہرمز، ملاکا اور نہرسویز تین سب سے اہم چوک پوائنٹ ہیں۔کل تیل کا تقریباً 30 فیصد خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے درمیان واقع ’’آبنائے ہرمز‘‘ سے گزرتا ہے۔

’’آبنائے ملاکا ‘‘بحر ہند اور بحر الکاہل کو آپس میں ملاتی۔ دنیا بھر کی 25 فیصد سمندری تجارت اس راستے سے ہوتی۔

’’نہر سویز ‘‘مصر میں انسانی ساختہ آبی گزرگاہ جو بحیرہ احمر کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔بحرہند، بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز کی قربت سے عالمی سمندری تجارت اور معاشی نظام میں پاکستان اور پاکستانی بندرگاہوں کی اہمیت میں بھی بہ سرعت اضافہ ہو رہا ہے۔
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