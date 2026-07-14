عالمی معیشت کا دارومدار 3 اہم سمندری راستوں سے وابستہ

لاہور:
آبنائے ہرمز پر کنٹرول کی خاطر ایران اور امریکہ کے مابین جنگ نے یہ حقیقت آشکار کر دی کہ عالمی معیشت میں سمندری راستوں کا عنصر انتہائی اہم ہو چکاہے، سمندری راستوں سے دنیا بھر میں80 سے 90 فیصد سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا۔
اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق اِس سمندری تجارت کی مالیت ’’2.5 ٹریلین ڈالر‘‘تک پہنچ چکی۔ یہ راستے سستے پڑتے، مال بردار بحری جہاز تیل،اناج سے بھرے بھاری کنٹینر باآسانی لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
ایک سے دوسری جگہ سامان بھیجنے کا کرایہ ’’فریٹ ریٹ ‘‘کہلاتا ہے۔سمندر مخصوص آبی راستوںسے براعظموں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔
بعض راستوں میں تنگ گزرگاہیں واقع ہیں جو ’’چوک پوائنٹس‘‘کہلاتی ہیں۔ آبنائے ہرمز، ملاکا اور نہرسویز تین سب سے اہم چوک پوائنٹ ہیں۔کل تیل کا تقریباً 30 فیصد خلیج فارس اور بحیرہ عرب کے درمیان واقع ’’آبنائے ہرمز‘‘ سے گزرتا ہے۔
’’آبنائے ملاکا ‘‘بحر ہند اور بحر الکاہل کو آپس میں ملاتی۔ دنیا بھر کی 25 فیصد سمندری تجارت اس راستے سے ہوتی۔
’’نہر سویز ‘‘مصر میں انسانی ساختہ آبی گزرگاہ جو بحیرہ احمر کو بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔بحرہند، بحیرہ عرب اور آبنائے ہرمز کی قربت سے عالمی سمندری تجارت اور معاشی نظام میں پاکستان اور پاکستانی بندرگاہوں کی اہمیت میں بھی بہ سرعت اضافہ ہو رہا ہے۔