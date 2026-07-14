امریکی مفادات کے تحفظ میں پاکسان کا کردار قابلِ قدر ہے، ایف بی آئی ڈائریکٹر

دونوں فریقوں نے سائبر تحقیقات کے لیے جدید وسائل کو بروئے کار لانے میں تعاون کا اعادہ کیا

ویب ڈیسک July 14, 2026
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پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف بی آئی) کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی جس میں انسدادِ دہشت گردی، سائبر کرائم اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق محسن نقوی نے سوشل ویب سائٹ ایکس پر اس ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا جس کے دوران دونوں فریقوں نے سائبر تحقیقات کے لیے جدید وسائل، تکنیکی معاونت اور خصوصی تربیت کی فراہمی پر گفتگو کی گئی۔

محسن نقوی نے کہا کہ ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات خوشگوار رہی جس میں ہم نے غیرقانونی امگریشن، انسداد دہشتگردی اور آفیسر ایکسچینج جیسے پروگرامز پر بات چیت کی۔

وزیر داخلہ نے ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اُن کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور اُن کا مقصد انہیں پاکستان کیلئے ایک موثر پارٹنر بناتا ہے۔ 

ایف بی آئی کے مطابق تعاون کا مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا اور سائبر کرائمز کی تحقیقات کی صلاحیت کو پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر مزید مؤثر بنانا ہے۔

ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری اہم ہے اور ایف بی آئی خطے میں امریکی مفادات کے تحفظ میں پاکستان کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔

انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی امید بھی ظاہر کی۔

واضح رہے کہ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان اور امریکا دہشت گردی، سائبر کرائم، انٹیلی جنس شیئرنگ اور سرحد پار جرائم کے خلاف تعاون کو وسعت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔

محسن نقوی کا یہ دورہ اقوام متحدہ کے یو این کاپس 2026 میں شرکت اور امریکی حکام سے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کے سلسلے کا حصہ ہے۔
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