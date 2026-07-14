کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم کیسا رہے گا؟

شہر میں آج 20 تا 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندری ہوائیں متوقع ہیں

ویب ڈیسک July 14, 2026
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کراچی:

شہر قائد میں آج موسم مرطوب، مطلع جزوی ابر آلود اور کبھی کبھار تیز ہوائیں متوقع ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بوندا باندی کا امکان ہے جبکہ 20 تا 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندری ہوائیں متوقع ہیں۔

شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔

کراچی میں گزشتہ روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، آج صبح ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصد ریکارڈ ہوا اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران نمی کا تناسب 60 سے 80 فیصد رہنے کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق نمی کا تناسب زائد رہنے سے درجہ حرارت 5 سے 7 درجے زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔
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