آبنائے ہرمز میں نیا بحران، ایران نے دو آئل ٹینکروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی

ایرانی حکام نے حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کیں

ویب ڈیسک July 14, 2026
facebook whatsup

ایران کی پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں دو سپر آئل ٹینکروں کو نشانہ بنا کر انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔

ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں جہاز امریکی اشتعال انگیزی کے باعث بارودی سرنگوں والے راستے میں داخل ہوئے اور متعدد انتباہات کے باوجود اپنی سمت تبدیل نہیں کی۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکا نے ایک بار پھر خطے میں کشیدگی پیدا کرنے کے لیے تجارتی جہازوں کو قانونی بحری راستوں سے ہٹ کر سفر کرنے پر اکسایا۔

بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ دونوں سپر آئل ٹینکروں نے امریکی ہدایات پر اپنے نیویگیشن سسٹمز بند کر دیے اور آبنائے ہرمز سیکیورٹی کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری متعدد وارننگز کو نظر انداز کرتے ہوئے مبینہ طور پر بارودی سرنگوں والے راستے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔

پاسدارانِ انقلاب کے مطابق اس کے بعد دونوں جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ غیر فعال ہو گئے۔ تاہم ایرانی حکام نے حملے میں ہونے والے ممکنہ جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔

دوسری جانب متحدہ عرب امارات پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اس کے دو بحری جہازوں پر حملہ ہوا، جس میں ایک عملے کا رکن ہلاک جبکہ آٹھ افراد زخمی ہوئے۔ امارات نے اس حملے کی ذمہ داری ایران پر عائد کی ہے۔

آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی سطح پر خام تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ حالیہ کشیدگی کے باعث اس راستے سے بحری آمدورفت، عالمی توانائی کی منڈی اور بین الاقوامی تجارت پر تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے باعث آبنائے ہرمز کی صورتحال مزید حساس ہوتی جا رہی ہے، جبکہ عالمی برادری خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تجارتی جہازوں کی محفوظ آمدورفت یقینی بنانے پر زور دے رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’میں مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہوں‘، امریکا میں دہشت گرد کا مسلمان شخص پر خوفناک چاقو حملہ

Express News

امریکا کا ایران پر بڑا معاشی حملہ، 50 سے زائد افراد، کمپنیوں اور جہازوں پر نئی پابندیاں

Express News

امریکا نے ایک مرتبہ پھر مشرقِ وسطیٰ کو ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچا دیا، چین

Express News

نادر فلکیاتی منظر، آج چند لمحوں کے لیے خانہ کعبہ کا سایہ غائب ہو جائے گا

Express News

جنگ کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، اراکین کا خامنہ ای کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ

Express News

امریکا کے ایران پر حملوں کی چوتھی لہر، سات گھنٹے تک بمباری، درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو