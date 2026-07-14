کراچی:
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے گل پلازہ کیس میں نامزد ملزمان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی جبکہ تفتیشی افسر نے ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر دی۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے روبرو گل پلازہ کیس میں ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست دائر کر دی۔
نئے تفتیشی افسر ڈی ایس پی عامر نے کہا کہ مقدمے کی دوبارہ تفتیش کا حکم ملا ہے وار عدالت نے 15 دن میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا ہے، ملزمان کی ضمانت منسوخ کی جائے تاکہ مناسب تفتیش ہو سکے۔
دوسری جانب مقدمے میں یونین صدر تنویر پاستا سمیت دیگر ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔
پراسیکیوٹر رانا خلیق نے موقف دیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے دوبارہ تفتیش کا حکم دیا ہے، اس لیے تمام ملزمان کے دوبارہ 161 کے بیانات ریکارڈ کروائیں جائیں گے۔ ایس بی سی اے سمیت دیگر اداروں کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے، ڈی ایس پی عامر کو نیا تفتیشی افسر مقرر کیا گیا ہے۔ پراسیکیوشن اور پولیس کی جانب سے مزید مہلت کی استدعا ہے۔
عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔