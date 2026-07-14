اٹلی میں 216 کلو منشیات لانے والے اسرائیلی کو حراست میں لے لیا گیا

معمول کی جانچ کے دوران اس کے سامان پر شبہ ہوا

ویب ڈیسک July 14, 2026
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اٹلی کے دارالحکومت روم کے ایک ایئرپورٹ پر حکام نے اسرائیلی شہری کو 216 کلو گرام منشیات کے ساتھ حراست میں لے لیا ہے۔

اٹلی کی کسٹمز اور مالیاتی پولیس کے مطابق ملزم تل ابیب سے روم پہنچا تھا۔ معمول کی جانچ کے دوران اس کے سامان پر شبہ ہوا جس کے بعد تلاشی لینے پر سات سوٹ کیسوں سے مجموعی طور پر 216 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی۔

منشیات ایک مخصوصو پودے سے حاصل کردہ ہے جس کے پتوں میں محرک مادہ پایا جاتا ہے اور کئی یورپی ممالک میں اس کی درآمد اور فروخت پر پابندی اور سخت قانونی ضوابط نافذ ہیں۔

حکام نے منشیات قبضے میں لے کر ملزم کو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے جبکہ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ آیا وہ کسی بڑے بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ تھا یا اکیلا کام کر رہا ہے۔

اطالوی حکام کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور عدالت میں شواہد پیش کیے جائیں گے جس کے بعد ملزم کے خلاف قانونی کارروائی آگے بڑھے گی۔

دوسری جانب ملزم کا مطالبہ ہے کہ اُسے اسرائیل واپس بھیج دیا جائے۔
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