اٹلی میں 216 کلو منشیات لانے والے اسرائیلی کو حراست میں لے لیا گیا

اٹلی کے دارالحکومت روم کے ایک ایئرپورٹ پر حکام نے اسرائیلی شہری کو 216 کلو گرام منشیات کے ساتھ حراست میں لے لیا ہے۔
اٹلی کی کسٹمز اور مالیاتی پولیس کے مطابق ملزم تل ابیب سے روم پہنچا تھا۔ معمول کی جانچ کے دوران اس کے سامان پر شبہ ہوا جس کے بعد تلاشی لینے پر سات سوٹ کیسوں سے مجموعی طور پر 216 کلو گرام منشیات برآمد ہوئی۔
منشیات ایک مخصوصو پودے سے حاصل کردہ ہے جس کے پتوں میں محرک مادہ پایا جاتا ہے اور کئی یورپی ممالک میں اس کی درآمد اور فروخت پر پابندی اور سخت قانونی ضوابط نافذ ہیں۔
حکام نے منشیات قبضے میں لے کر ملزم کو منشیات اسمگلنگ کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے جبکہ اس بات کی تحقیقات جاری ہیں کہ آیا وہ کسی بڑے بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورک کا حصہ تھا یا اکیلا کام کر رہا ہے۔
اطالوی حکام کے مطابق واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے اور عدالت میں شواہد پیش کیے جائیں گے جس کے بعد ملزم کے خلاف قانونی کارروائی آگے بڑھے گی۔
دوسری جانب ملزم کا مطالبہ ہے کہ اُسے اسرائیل واپس بھیج دیا جائے۔