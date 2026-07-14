ایران کے مغربی حصے پر امریکی حملوں میں 3 افراد ہلاک

جنوبی ایران میں امریکی حملے کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔
ایرانی حکام اور مقامی میڈیا کے مطابق منگل کی صبح ایران کے جنوب مغربی ہرمزگان اور خوزستان صوبوں پر امریکی فضائی حملوں میں تین افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے۔
فارس نیوز ایجنسی نے اطلاع دی کہ امریکی فضائی حملوں میں ہرمزگان صوبے کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، بشمول ایک ماحولیاتی سہولت اور جانوروں کے چارے کے گودام کو۔
ہرمزگان کے محکمہ ماحولیات کے ڈائریکٹر جنرل مسیحی تازیانی نے کہا کہ ایجنسی کا ایک ماحولیاتی کارکن، جو اپنے گھر کے باہر کام کر رہا تھا، حملے میں محفوظ رہا۔
تازیانی نے کہا کہ اس کے دو بیٹے اور بہو اس حملے میں مارے گئے ہیں۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق خوزستان صوبے میں سیکورٹی امور کے نائب گورنر، ولی اللہ حیاتی نے کہا کہ عمیدیہ کے کچھ حصے مقامی وقت کے مطابق صبح 2.10 بجے کے قریب حملے کی زد میں آئے۔