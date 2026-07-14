افیئر کی افواہوں کے باوجود گووندا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، سنیتا آہوجہ

سنیتا نے کہا کہ زندگی میں کئی بار گووندا کو معاف کیا، کیونکہ سچی محبت میں معاف کرنا بھی شامل ہوتا ہے

ویب ڈیسک July 14, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

بالی ووڈ اداکار گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجہ نے شوہر سے متعلق افیئر کی افواہوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اپنے رشتے پر مکمل اعتماد ہے اور وہ گووندا کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔

فری پریس جرنل کو انٹرویو دیتے ہوئے سنیتا آہوجا نے کہا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے اداکاروں کے بارے میں ایسی باتیں عام ہیں، لیکن مضبوط رشتہ اعتماد اور محبت پر قائم ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اداکار کی بیوی بننے کے لیے دل کو مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ میں نے 15 سال کی عمر میں گووندا سے محبت کی تھی، آج 56 سال کی ہوں اور اب بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔

سنیتا نے مزید بتایا کہ انہوں نے زندگی میں کئی بار گووندا کو معاف کیا، کیونکہ ان کے نزدیک سچی محبت میں معاف کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ سے گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی سے متعلق افواہیں گردش کر رہی تھیں، تاہم دونوں نے ان خبروں کی کبھی تصدیق نہیں کی۔ گووندا اور سنیتا نے 1987 میں شادی کی تھی اور ان کے دو بچے، ٹینا آہوجہ اور یش وردھن ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سلمان خان کے رویے سے متعلق شہناز گل کا بڑا انکشاف

Express News

کریتی سنن مبینہ بوائے فرینڈ کیساتھ کرکٹ میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچ گئیں، تصاویر وائرل

Express News

عالیہ بھٹ ’تمباڈ 2‘ کا حصہ بن گئیں، فلم کب ریلیز ہوگی؟

Express News

ٹام ہالینڈ کا ارلنگ ہالینڈ کو ملاقات کا پیغام، اسٹار فٹبالر کا کیا رسپانس تھا؟

Express News

اوزیمپک استعمال کرنے کی افواہوں پر چارلیز تھیرون کا دلچسپ ردعمل

Express News

افیئر کی افواہوں کے باوجود گووندا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، سنیتا آہوجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو