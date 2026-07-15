مینڈک کی آنت میں موجود بیکٹیریا مہلک کینسر کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے

تجربے میں بیکٹیریا نے چوہوں میں بڑی آنت کے کینسر کو ختم کر دیا

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ زیادہ تر ایمفیبیئنز کی آنتوں میں پایا جانے والا ایک بیکٹیریا چوہوں میں بڑی آنت کے کینسر کو ختم کر سکتا ہے۔

جاپان ایڈوانسڈ انسٹی ٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے محققین نے ایونگیلا امیریکانا نامی بیکٹیریا کو الگ کر کے لیبارٹری میں افزائش دی اور اسے رگ کے ذریعے کینسر زدہ چوہوں میں داخل کیا۔

تحقیق کے دوران جاپانی درختی مینڈک، فائر بیلی نیوٹ اور گھاس میں رہنے والی چھپکلیوں کی آنتوں سے بیکٹیریا کی 45 مختلف اقسام حاصل کی گئیں۔

سائنسی جریدے گٹ مائیکروبز میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق ان میں سے نو اقسام نے کینسر کے خلاف مؤثر سرگرمی دکھائی، جبکہ ایونگلیا امیریکانا نے سب سے بہترین نتائج دیے۔

محققین کے مطابق اس بیکٹیریا کی صرف ایک انجیکشن سے دی گئی خوراک نے چوہوں میں موجود رسولیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا، جس کی کامیابی کی شرح 100 فی صد رہی۔

تحقیق میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایونگلیا امیریکانا نہ صرف براہِ راست رسولیوں پر حملہ کرتا ہے بلکہ جسم کے مدافعتی نظام کو بھی متحرک کرتا ہے تاکہ وہ کینسر کے خلیات کا مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مستقبل کی مزید تحقیقات اور انسانی آزمائشیں بھی کامیاب رہیں تو یہ دریافت ایسے کینسر کے علاج کے لیے نئی امید ثابت ہو سکتی ہے جن کا علاج فی الحال مشکل سمجھا جاتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مینڈک کی آنت میں موجود بیکٹیریا مہلک کینسر کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے

Express News

ایبولا وائرس کی نئی ویکسین کے انسانی آزمائشی مراحل شروع

Express News

امریکا زہریلی فضا کی لپیٹ میں، شہریوں کیلئے انتباہ جاری!

Express News

نئی تحقیق میں وقتی فاقوں سے متعلق اہم انکشاف!

Express News

زیادہ کافی پینے والوں میں جگر کے امراض کا خطرہ کم، نئی تحقیق کے دلچسپ نتائج سامنے آگئے

Express News

دفتر میں کمزور کارکردگی ابتدائی ڈیمنشیا کی علامت قرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو