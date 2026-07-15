واٹس ایپ آئی فون صارفین کے لیے ایک نئے کلاؤڈ بیک اپ فیچر پر کام کر رہا ہے، جس کے ذریعے صارفین اپنی چیٹ بیک اپ فائلیں ایپل کے آئی کلاؤڈ کے بجائے براہِ راست واٹس ایپ کے سرورز پر محفوظ کر سکیں گے۔
ٹیکنالوجی ویب سائٹ واٹس ایپ بِیٹا انفو کے مطابق یہ فیچر ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے اور فی الحال بیٹا صارفین کے لیے بھی دستیاب نہیں۔
اس وقت آئی فون پر واٹس ایپ چیٹس کا بیک اپ آئی کلاؤڈ پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ تاہم، ایپل مفت صارفین کو صرف 5 جی بی کلاؤڈ اسٹوریج فراہم کرتا ہے جو تصاویر، دستاویزات، ڈیوائس بیک اپ اور دیگر ایپس کے ڈیٹا کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال ہوتی ہے۔
تصاویر اور ویڈیوز کی کثرت کے باعث واٹس ایپ بیک اپ جلد ہی یہ جگہ بھر سکتا ہے۔
اس مسئلے کے حل کے لیے واٹس ایپ اپنا الگ کلاؤڈ بیک اپ سروس متعارف کرا رہا ہے جس کے بعد آئی فون صارفین اپنی پسند کے مطابق آئی کلاؤڈ یا واٹس ایپ کے سرورز میں سے کسی ایک کو بیک اپ کے لیے منتخب کر سکیں گے۔
رپورٹ کے مطابق آئی کلاؤڈ بدستور ڈیفالٹ بیک اپ آپشن رہے گا جبکہ جو صارفین اسے ہی استعمال کرنا چاہیں گے، انہیں اپنی موجودہ سیٹنگز میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اس نئے فیچر سے صارفین کو بیک اپ کے لیے زیادہ لچک، بہتر رازداری اور اضافی اسٹوریج کے متبادل آپشنز میسر آنے کی توقع ہے۔