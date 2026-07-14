متوقع آئی فون 20 سے متعلق نئی اطلاعات سامنے آگئیں

کمپنی 2027 میں متعارف کرائے جانے والے اس ماڈل کے لیے دوبارہ شیشے پر مبنی ڈیزائن اپنانے پر غور کر رہی ہے

ویب ڈیسک July 14, 2026
facebook whatsup

ایپل کے متوقع آئی فون 20 کے بارے میں نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن کے مطابق کمپنی 2027 میں متعارف کرائے جانے والے اس ماڈل کے لیے دوبارہ شیشے پر مبنی ڈیزائن اپنانے پر غور کر رہی ہے۔

چینی ٹیک لیکر فکسڈ فوکس ڈجیٹل نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ویبو پر دعویٰ کیا ہے کہ آئی فون 20 کی تیاری کے لیے ایک پروڈکشن سائٹ کی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی ہے اور وہاں جلد پرزوں کی تیاری کے لیے مشینری نصب کی جائے گی۔

رپورٹ کے مطابق بریل کرسٹل کو اس منصوبے کا مرکزی سپلائر قرار دیا جا رہا ہے جبکہ بی وائے ڈی اور لینس ٹیکنالوجی بھی ممکنہ طور پر اس عمل میں شریک ہوں گی۔

بتایا گیا ہے کہ نئی مشینری نصب کرنے کے بجائے پہلے شیشے کی پشت والے آئی فون پرو ماڈلز کی تیاری میں استعمال ہونے والا کچھ پرانا سازوسامان دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔

ذرائع کے مطابق یہ سپلائرز زیادہ تر آئی فون کے بیرونی شیشے اور باڈی سے متعلق پرزے تیار کرتے ہیں جبکہ اس سے قبل سامنے آنے والی رپورٹس میں سام سنگ ڈِسپلے اور ایل جی ڈسپلے کو آئی فون 20 کی متوقع خم دار اسکرین کی تیاری سے جوڑا گیا تھا۔

تاہم، ایپل نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا، اس لیے یہ تمام اطلاعات فی الحال غیر مصدقہ رپورٹس اور لیکس پر مبنی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

متوقع آئی فون 20 سے متعلق نئی اطلاعات سامنے آگئیں

Express News

واٹس ایپ کا آئی فون صارفین کیلئے نئے فیچر پر کام جاری

Express News

چین نے تنہائی دور کرنے والے جدید اے آئی روبوٹس متعارف کرادیے

Express News

جاپان نے خلائی پروگرام میں اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

ایپل کا اپنی ’ایپل پینسل‘ کے نئے ماڈلز پر کام جاری

Express News

ناسا کا ایک برس سے غیر فعال اسپیس کرافٹ دوبارہ فعال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو