امریکا کے ایران پر حملوں کی چوتھی لہر، سات گھنٹے تک بمباری، درجنوں فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ

واشنگٹن: امریکی فوج نے ایران کے خلاف ایک اور بڑے فوجی آپریشن کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 جولائی کی رات ایران میں درجنوں فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔
یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی جب امریکا نے ایرانی بندرگاہوں کی جانب آنے اور جانے والے بحری جہازوں پر اپنی بحری ناکہ بندی بھی دوبارہ نافذ کر دی ہے۔
امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی تقریباً سات گھنٹے تک جاری رہی، جس کا اختتام امریکی مشرقی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوا۔ اس دوران لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں سے جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔
بیان کے مطابق حملوں کا مرکز آبنائے ہرمز کے قریب واقع ایرانی فوجی تنصیبات اور ساحلی علاقے تھے۔ امریکی افواج نے ایرانی میزائل اور ڈرون مراکز، بحری صلاحیتوں، ساحلی دفاعی نظام اور دیگر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے جس کے ذریعے وہ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں اور شہری عملے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔
امریکا نے اسی روز شام 4 بجے سے ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف آنے یا وہاں سے روانہ ہونے والے بحری جہازوں پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کر دی، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
امریکی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی تمام فورسز مکمل طور پر چوکس، جنگی کارروائی کے لیے تیار اور صدرِ امریکا کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق مسلسل امریکی حملوں اور آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں نے عالمی بحری تجارت، تیل کی ترسیل اور خطے کے امن سے متعلق خدشات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ عالمی برادری دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل تلاش کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔