سلمان خان کے رویے سے متعلق شہناز گل کا بڑا انکشاف

مجھے لگتا تھا کہ شاید میں سلمان سر کی پسندیدہ کنٹیسٹنٹ ہوں لیکن ایسا نہیں تھا، شہناز گل

ویب ڈیسک July 15, 2026
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بھارتی اداکارہ اور سابقہ بگ باس کنٹسٹنٹ شہناز گل نے سلمان خان کے مزاج سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کی خوب تعریفیں کر ڈالیں۔

شہناز گل نے سپر اسٹار سلمان خان کی تعریف کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ بہت خیال رکھنے والے شخص ہیں، جو نہ صرف ان کا بلکہ سب کا خیال رکھتے ہیں اور سب ہی کو یکساں اہمیت دیتے ہیں۔

اداکارہ نے سلمان خان کے ساتھ اپنے تعلق پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’بگ باس 13‘ کے دوران سر نے میری بھرپور رہنمائی کی مگر یہ حمایت ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر تھی۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ ’مجھے لگتا تھا کہ شاید میں سلمان سر کی پسندیدہ کنٹیسٹنٹ ہوں لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے، اگر میری غلطی ہوتی تو وہ میری کلاس بھی لگاتے تھے‘۔

شہناز گل نے یہ بھی کہا کہ سلمان خان ایک بہترین میزبان ہیں اور اپنے اردگرد موجود ہر شخص سے محبت اور احترام سے پیش آتے ہیں۔

 
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