لاہور سمیت پنجاب میں شدید گرمی، بارش برسانے والا سسٹم کب داخل ہوگا؟

لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان ہے

ویب ڈیسک July 15, 2026
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لاہور سمیت پنجاب بھر میں مون سون کی بارشوں کا سسٹم پاکستان سے نکل گیا جس کے سبب آج سے دوبارہ گرم اور خشک موسم کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے لے کر 18 جولائی تک شدید گرم، خشک اور حبس کا موسم رہے گا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق 19 جولائی کو دوبارہ بارش برسانے والا سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ شدید بارشیں لے کر آ رہا ہے جو دو تین روز تک جاری رہے گا۔

لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔
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