فیفا ورلڈکپ: اسپین کی فائنل میں رسائی پر ہسپانوی شاہی خاندان کا جشن، ویڈیو وائرل

اسپین کی فیفا ورلڈکپ 2026 کے فائنل میں شاندار رسائی پر ہسپانوی شاہی خاندان بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔
تفصیلات کے مطابق فرانس کو 0-2 سے شکست دینے کے بعد اسپین کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے شاہ فیلیپ ششم، ملکہ لیٹیزیا، شہزادی لیونور اور انفانٹا صوفیہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئی۔
ہسپانوی شاہی خاندان کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری کی گئی ویڈیو میں چاروں افراد اسپین کی قومی ٹیم کی جرسی پہنے صوفے پر بیٹھ کر میچ کے آخری لمحات دیکھتے نظر آئے۔
جیسے ہی اسپین کی فتح یقینی ہوئی، خاندان کے افراد خوشی سے اچھل پڑے، ایک دوسرے کو گلے لگایا اور تاریخی کامیابی کا بھرپور جشن منایا۔
ویڈیو کے ساتھ جاری کیے گئے پیغام میں قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا گیا کہ کھلاڑیوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتے ہیں۔
پیغام میں مزید کہا گیا کہ اب پورا ملک ٹیم کے ساتھ کھڑا ہے اور امید ہے کہ وہ فائنل میں بھی کامیابی حاصل کر کے عالمی ٹائٹل اپنے نام کرے گی۔
اس کے علاوہ اسپین بھر میں شائقین جشن منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور ہلا گلا کرتے رہے۔
بعض شائقین فلسطینی پرچم اٹھائے منفرد انداز میں جشن مناتے نظر آئے۔
امریکی شہر نیویارک میں بھی ہسپانوی شائقین نے بھرپور انداز میں ٹیم کی فتح کا جشن منایا۔