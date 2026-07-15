توہین مذہب کیس: رجب بٹ کو سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں؟

پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف توہین مذہب کے مقدمے سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
سندھ ہائیکورٹ میں رجب بٹ کی جانب سے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی تاہم وہ خود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔
دورانِ سماعت عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج ہی سنائے جانے کا امکان ہے۔
سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کے کلائنٹ کا مقدمہ ٹرائل کورٹ میں زیرِ سماعت ہے، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر ملزم ضمانت پر ہے تو اسے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔
پراسیکیوشن کے مطابق رجب بٹ کے خلاف حیدری مارکیٹ تھانے میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے، جو ایڈووکیٹ ریاض سولنگی کی مدعیت میں قائم کیا گیا تھا۔
اب رجب بٹ کی درخواست پر سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ سامنے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔