توہین مذہب کیس: رجب بٹ کو سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں؟

رجب بٹ کے خلاف حیدری مارکیٹ تھانے میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف توہین مذہب کے مقدمے سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔

سندھ ہائیکورٹ میں رجب بٹ کی جانب سے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی تاہم وہ خود عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔

دورانِ سماعت عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو آج ہی سنائے جانے کا امکان ہے۔

سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کے کلائنٹ کا مقدمہ ٹرائل کورٹ میں زیرِ سماعت ہے، پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر ملزم ضمانت پر ہے تو اسے متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہیے۔

پراسیکیوشن کے مطابق رجب بٹ کے خلاف حیدری مارکیٹ تھانے میں توہین مذہب کا مقدمہ درج ہے، جو ایڈووکیٹ ریاض سولنگی کی مدعیت میں قائم کیا گیا تھا۔

اب رجب بٹ کی درخواست پر سندھ ہائیکورٹ کا فیصلہ سامنے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سلمان خان کے رویے سے متعلق شہناز گل کا بڑا انکشاف

Express News

کریتی سنن مبینہ بوائے فرینڈ کیساتھ کرکٹ میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچ گئیں، تصاویر وائرل

Express News

عالیہ بھٹ ’تمباڈ 2‘ کا حصہ بن گئیں، فلم کب ریلیز ہوگی؟

Express News

ٹام ہالینڈ کا ارلنگ ہالینڈ کو ملاقات کا پیغام، اسٹار فٹبالر کا کیا رسپانس تھا؟

Express News

اوزیمپک استعمال کرنے کی افواہوں پر چارلیز تھیرون کا دلچسپ ردعمل

Express News

افیئر کی افواہوں کے باوجود گووندا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، سنیتا آہوجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو