عورتوں کو سب سے پہلے ایک اچھی ماں بننے پر توجہ دینی چاہیے، کنگنا رناوت

کنگنا کے مطابق، خواتین میں محبت، نگہداشت اور پرورش کا جذبہ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

بھارتی اداکارہ کنگنا رناوت نے معاشرے میں عورت کے کردار سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے گھریلو کام عورت کی ذمے داری قرار دیے ہیں۔

بالی ووڈ اداکارہ اور بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل کے خواتین سے متعلق بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’دوسروں کی دیکھ بھال کرنا اور پرورش کرنا تو خواتین کی فطرت میں شامل ہوتا ہے اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنا ان کے لیے صرف ذمے داری نہیں بلکہ خوشی اور فخر کا باعث ہے‘‘۔

کنگنا نے ایکس پر گورنر کی تقریر کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بچپن سے ہی انہیں گڑیوں کے لیے گھر بنانا، ان کے کپڑے سینا اور انہیں کھانا کھلانا پسند تھا، جبکہ ان کا بھائی کرکٹ اور فٹ بال کھیلتا تھا۔ ان کے مطابق، خواتین میں محبت، نگہداشت اور پرورش کا جذبہ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے اور عورتوں کا پہلا فرض ایک اچھی ماں بننا ہے۔

کنگنا کے اس مؤقف پر سوشل میڈیا پر ملا جلا ردعمل سامنے آیا، جہاں بعض صارفین نے ان کی حمایت کی، جبکہ ناقدین نے اسے خواتین کے روایتی کردار کو فروغ دینے سے تعبیر کیا۔

واضح رہے کہ آنندی بین پٹیل نے حالیہ خطاب میں کہا تھا کہ خواتین چاہے استاد بنیں یا آئی اے ایس افسر، انہیں گھریلو امور خصوصاً کھانا پکانا سیکھنا چاہیے اور سب سے پہلے ایک اچھی ماں بننے پر توجہ دینی چاہیے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سلمان خان کے رویے سے متعلق شہناز گل کا بڑا انکشاف

Express News

کریتی سنن مبینہ بوائے فرینڈ کیساتھ کرکٹ میچ دیکھنے اسٹیڈیم پہنچ گئیں، تصاویر وائرل

Express News

عالیہ بھٹ ’تمباڈ 2‘ کا حصہ بن گئیں، فلم کب ریلیز ہوگی؟

Express News

ٹام ہالینڈ کا ارلنگ ہالینڈ کو ملاقات کا پیغام، اسٹار فٹبالر کا کیا رسپانس تھا؟

Express News

اوزیمپک استعمال کرنے کی افواہوں پر چارلیز تھیرون کا دلچسپ ردعمل

Express News

افیئر کی افواہوں کے باوجود گووندا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، سنیتا آہوجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو