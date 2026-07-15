ایرانی وزیر خارجہ غیر اعلانیہ اور غیر متوقع دورے پر قطر پہنچ گئے

جنگ بندی کے خاتمے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورت حال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا

ویب ڈیسک July 15, 2026
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ایرانی وزیر خارجہ قطر کے دورے پر پہنچ گئے

آبنائے ہرمز میں کشیدہ صورت حال اور امریکا ایران کے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملوں کے تناظر میں ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔

ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اچانک قطر پہنچ گئے جو امریکا کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کا اہم ثالث بھی ہے۔ْ

ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عباس عراقچی نے دوحہ پہنچ کر سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر ایرانی حکومت اور عوام کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا۔

ایرانی وزیر خارجہ اس دورے کے دوران قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کریں گے۔

جس میں امریکا کی جانب سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد نہ کرنے اور مسلسل خلاف ورزی پر اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے اور ایرانی سپریم لیڈر کا اہم پیغام بھی پہنچائیں گے۔ 

یاد رہے کہ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اتوار کے روز انتقال کر گئے تھے جس کے بعد قطر میں 4 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔

اس دوران سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رکھا گیا جبکہ متعدد ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ حکام نے تعزیتی پیغامات بھیجے۔

شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کو جدید قطر کی تعمیر اور ترقی کا معمار سمجھا جاتا ہے جن کی قیادت میں قطر نے توانائی، معیشت، سفارت کاری، تعلیم اور عالمی سطح پر اپنا نمایاں مقام بنایا۔

2013 میں انہوں نے اقتدار اپنے صاحبزادے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے سپرد کر دیا تھا تاہم ملکی اور علاقائی معاملات میں ان کا کردار طویل عرصے تک اہم رہا۔

 
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