اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کیلیے اے ڈی بی مالیاتی مشاورت فراہم کریگا، معاہدے پر دستخط

اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران معاہدہ طے

ویب ڈیسک July 15, 2026
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نجکاری کمیشن اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آوٴٹ سورسنگ کے لیے مالیاتی مشاورتی خدمات کے معاہدے پر دستخط ہوگئے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی جس میں وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری اور چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی؛ سیکرٹری نجکاری کمیشن عثمان اختر باجوہ،سیکرٹری نجکاری ڈویژن حماد شمیمی، سید حسین حیدر ڈپٹی کنٹری ڈائریکٹر، ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان ریذیڈنٹ مشن کے علاوہ نجکاری کمیشن اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے سینئر حکام تقریب میں شریک ہوئے۔

 نجکاری کمیشن کے مطابق نجکاری کمیشن آف پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک (اے دی بی) کے مابین ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز کے معاہدے (ٹی اے ایس اے) پر ہونیو الے معاہدے پرپر مس ایما فین، کنٹری ڈائریکٹر، ایشیائی ترقیاتی بینک، پاکستان ریزیڈنٹ مشن، اور شاہد دایو، ڈائریکٹر جنرل، نجکاری کمیشن نے اپنے اداروں کی جانب سے دستخط کیے۔

معاہدے کے تحت، ایشیائی ترقیاتی بینک لین دین کی جامع مشاورتی خدمات فراہم کرے گا، جس میں تکنیکی، مالی، قانونی، ماحولیاتی، اور تجارتی مہارت پر مبنی خدمات فراہم کی جائیں گی جس سے بہترین بین الاقوامی طریقوں کے مطابق لین دین کو عملی جامہ پہنانے میں معاونت حاصل ہو گی۔

ایشیائی ترقیاتی بینک کی خدمات کے تحت ایک شفاف، مسابقتی، اور مارکیٹ کے مطابق نجکاری کے عمل میں سہولت فراہم ہو گی جس سے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے معروف آپریٹرز اور سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں مدد ملے گی۔

معاہدے پر دستخط حکومت کے نجکاری پروگرام کے نفاذ میں ایک اہم سنگ میل کی مانند ہیں، یہ معاہدہ حکومت پاکستان کی جانب سے شفافیت، مسابقت اور قدر کو یقینی بناتے ہوئے نجی شعبے کے اشتراک سے اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی کارکردگی، سروس کے معیار اور طویل مدتی پائیداری کو بڑھانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
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