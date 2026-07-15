جے یو آئی رہنما فرخ کھوکھر کو اڈیالہ سے میانوالی جیل منتقل کردیا گیا

راولپنڈی مقامی عدالت نے قتل کیس میں فرخ کھوکھر کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کہ سزا سنائی ہے

ویب ڈیسک July 15, 2026
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پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ماجد ستی کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے جے یو آئی کے مقامی رہنما کو اڈیالہ سے میانوالی جیل منتقل کردیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی نے ماجد ستی قتل کیس میں مرکزی ملزم فرخ کھوکھر کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔

عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے جے یو آئی کے رہنما فرخ کھوکھر کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائیں اور اڈیالہ جیل منتقل کردیا تھا۔

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ماجد ستی قتل کیس؛ مرکزی ملزم فرخ کھوکھر کو عمر قید کی سزا، کمرہ عدالت سے گرفتار

اب عمر قید کی سزا پانے والے فرخ کھوکھر کو اڈیالہ سے میانوالی جیل منتقل کردیا گیا ہے۔ فرخ کھوکھر کو انتہائی سخت سیکورٹی میں میانوالی جیل منتقل کیا گیا۔

واضح رہے کہ راولپنڈی مقامی عدالت نے فرخ کھوکھر کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کہ سزا سنائی تھی۔
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