چیٹ جی پی ٹی کے نئے ماڈل پر بغیر اجازت فائلیں ڈیلیٹ کرنے کا الزام

گزشتہ ہفتے چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی نے جی پی ٹی-5.6 سول نامی ایک نیا ماڈل متعارف کرایا تھا

ویب ڈیسک July 15, 2026
facebook whatsup

چیٹ جی پی ٹی کو طاقت دینے والے سسٹم کے ایک نئے اپڈیٹ پر بعض صارفین نے الزام لگایا ہے کہ اس نے ان کے کمپیوٹرز سے فائلیں بغیر اجازت ڈیلیٹ کر دیں۔

گزشتہ ہفتے چیٹ جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی نے جی پی ٹی-5.6 سول نامی ایک نیا ماڈل متعارف کرایا تھا۔ یہ ماڈل خاص طور پر پیچیدہ کاموں، جیسے کوڈنگ اور سائبر سیکیورٹی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

اوپن اے آئی کے مطابق یہ ماڈل ذہانت اور کارکردگی کے لیے ایک نیا معیار قائم کرتا ہے اور جدید ترین نتائج حاصل کرتا ہے۔ یہ ماڈل ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اوپن اے آئی اور این تھروپک کے درمیان دنیا کے طاقتور ترین اے آئی ماڈلز بنانے کی دوڑ مزید تیز ہو چکی ہے۔

تاہم، کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ نیا سسٹم توقع کے مطابق کام نہیں کر رہا اور مبینہ طور پر لوگوں کے کمپیوٹرز سے فائلیں خودکار طور پر ڈیلیٹ کر رہا ہے۔

اے آئی سرمایہ کار میٹ شیومر کے مطابق جی پی ٹی-5.6 سول نے غلطی سے ان کے میک کی تقریباً تمام فائلیں ڈیلیٹ کر دیں۔

انہوں نے اے آئی سسٹم کے ساتھ ہونے والی گفتگو بھی شیئر کی، جس میں مبینہ طور پر سسٹم نے اعتراف کیا کہ اس کی وجہ سے مقامی ڈیٹا کے ضائع ہونے کا ایک سنگین واقعہ پیش آیا۔

سافٹ ویئر ڈویلپر برونو لیموس نے بھی دعویٰ کیا کہ جی پی ٹی-5.6 سول نے ان کا پورا پروڈکشن ڈیٹا بیس ہی حذف کر دیا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔

ان دعوؤں کے بعد صارفین میں نئے اے آئی ماڈل کے حفاظتی نظام اور فائلوں تک رسائی کے طریقہ کار پر تشویش پیدا ہو گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

متوقع آئی فون 20 سے متعلق نئی اطلاعات سامنے آگئیں

Express News

واٹس ایپ کا آئی فون صارفین کیلئے نئے فیچر پر کام جاری

Express News

چین نے تنہائی دور کرنے والے جدید اے آئی روبوٹس متعارف کرادیے

Express News

جاپان نے خلائی پروگرام میں اہم سنگِ میل عبور کر لیا

Express News

ایپل کا اپنی ’ایپل پینسل‘ کے نئے ماڈلز پر کام جاری

Express News

ناسا کا ایک برس سے غیر فعال اسپیس کرافٹ دوبارہ فعال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو