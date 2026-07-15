کراچی، ڈرم سے ملنے والی لاش کی شناخت ہوگئی

شہر قائد کے علاقے سہراب گوٹھ سپر ہائی وے بس ٹرمینل کراچی سے ڈرم میں ملنے والی تشدد زدہ لاش کو شناخت کرلیا گیا جبکہ پولیس نے جائے وقوعہ پر ڈرم چھوڑنے والی سوزوکی کے ڈرائیور کو حراست میں لیکر گاڑی قبضے میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔
تفصیلات کے مطابق سہراب گوٹھ سپر ہائی وے بس ٹرمینل کراچی سے منگل کو پلاسٹک کے ڈرم سے ملنے والی تشدد زدہ لاش کو شناخت کرلیا گیا۔
ڈی ایس پی سہراب گوٹھ اورنگزیب خٹک نے بتایا کہ مقتول کی شناخت بائیو میٹرک کی مدد سے 36 سالہ عالم زیب کے نام سے کی گئی جو کہ کورنگی کا رہائشی اور طارق روڈ کے قریب کسی دفتر میں چپڑاسی کا کام کرتا تھا تاہم پولیس نے مقتول کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا۔
مقتول اتوار کی شب رات 8 بجے سے لاپتہ تھا جس کا موبائل فون بھی بند مل رہا تھا جس کے بعد اس کی لاش سہراب گوٹھ بس ٹرمینل کے قریب منگل کو پلاسٹک کے ڈرم سے ملی۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے سوزوکی پک اپ کے رجسٹریشن نمبر حاصل کر کے ڈرائیور کا سراغ لگا کر اسے حراست میں لیکر گاڑی کو قبضے میں لے لیا۔
اورنگزیب خٹک نے مزید بتایا کہ ڈرائیور نے پولیس کو ابتدائی تفتیش میں بیان دیا ہے کہ وہ کٹی پہاڑی کے قریب موجود تھا کہ 2 افراد آئے اور ان کے ساتھ ایک ڈرم تھا جسے سہراب گوٹھ چھوڑنے کا کہا اور کرایہ طے ہونے کے بعد وہ ڈرم گاڑی میں رکھ کر سہراب گوٹھ بس اڈے کے قریب اتار کر کرایہ وصول کر کے وہاں سے چلا گیا جس کے بعد پولیس ڈرم لانے والے 2 ملزمان کو سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔