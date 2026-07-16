مٹاپا اور کمزور پٹھے ٹائپ ٹو ذیابیطس کا خطرہ ساڑھے تین گنا بڑھا دیتے ہیں، تحقیق

تحقیق میں 4 لاکھ 80 ہزار بالغ افراد کی صحت کا 14سال تک جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک July 16, 2026
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ایک نئی طویل المدتی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ جسم میں زائد چربی اور پٹھوں کی کمزوری ایک ساتھ ہونے کی صورت میں ٹائپ ٹو ذیابیطس کا خطرہ ساڑھے تین گنا تک بڑھ سکتا ہے۔

آسٹریلیا کی کرٹن یونیورسٹی کے محققین کی سربراہی میں ہونے والی اس تحقیق میں 4 لاکھ 80 ہزار بالغ افراد کی صحت کا 14سال تک جائزہ لیا گیا۔

تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو مٹاپے کے ساتھ پٹھوں کی کمزوری کا بھی شکار تھے ان میں صرف موٹاپے کے شکار افراد کے مقابلے میں ٹائپ ٹو ذیابیطس کا خطرہ 19 فی صد زیادہ پایا گیا جبکہ صرف کم عضلاتی کمیت رکھنے والے افراد کے مقابلے میں یہ خطرہ 91فی صد زیادہ تھا۔

ماہرین کے مطابق ٹائپ ٹو ذیابیطس ایک دائمی بیماری ہے، جو اعصاب، آنکھوں اور گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ دل کی بیماریوں اور کئی اقسام کے کینسر کے خطرے میں بھی اضافہ کرتی ہے۔

تحقیق کے مرکزی مصنف اور پی ایچ ڈی محقق ژونگ یانگ گوان نے کہا کہ نتائج اس عام تاثر کو چیلنج کرتے ہیں کہ ذیابیطس کا خطرہ صرف جسمانی وزن سے وابستہ ہوتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ ذیابیطس کے خطرے کا اندازہ لگاتے وقت صرف وزن نہیں بلکہ پٹھوں کی طاقت اور ان کی مقدار کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے۔ پٹھوں کو مضبوط اور صحت مند رکھنا، جسمانی وزن کو قابو میں رکھنے جتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔
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