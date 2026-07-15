کراچی، وزیر سندھ کھیل بھی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھنے لیاری پہنچ گئے

لیاری کے عوام کا فٹبال سے گہرا اور تاریخی تعلق ہے, سردار محمد بخش خان مہر

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش خان مہر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے موقع پر لیاری فٹبال اسٹیڈیم پہنچ گئے جہاں ترجمان سندھ حکومت سردار نادر گبول اور سیکرٹری کھیل سندھ منور علی مہسیر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔

اس موقع پر وزیر کھیل سندھ نے کہا کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو کھیلوں کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ فیفا ورلڈ کپ کے میچز براہ راست دکھانے کے لیے سندھ بھر میں بڑی اسکرینیں نصب کی گئی ہیں تاکہ شائقین فٹبال عالمی مقابلوں کا لطف اٹھا سکیں۔

سردار محمد بخش خان مہر نے کہا کہ لیاری کے عوام کا فٹبال سے گہرا اور تاریخی تعلق ہے اسی لیے یہاں کھیلوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پُرعزم ہے اور مختلف کھیلوں کے انعقاد کے ذریعے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کیا جا رہا ہے۔

انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ سندھ کرکٹ لیگ کا انعقاد بھی جلد کیا جائے گا جس سے صوبے میں کرکٹ ٹیلنٹ کو آگے بڑھانے کا موقع ملے گا۔

وزیر کھیل سندھ نے اپنی پسندیدہ فٹبال ٹیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارجنٹائن ان کی پسندیدہ ٹیم ہے اور وہ لیونل میسی کے مداح ہیں۔

انہوں نے امید ظاہر کی کہ ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے شائقین کو بہترین تفریح فراہم کریں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ کو 60 سال بعد فائنل میں رسائی کیلیے تاریخی رقیب کا چیلنج درپیش

Express News

فیفا ورلڈکپ: فائنل کے دوران ہاف ٹائم معمول سے زیادہ طویل کیوں ہوگا؟

Express News

فیفا ورلڈ کپ پہلا سیمی فائنل، اسپین نے فرانس کے خواب چکنا چور کر کے فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

سابق عالمی باکسنگ چیمپین عامر خان فیفا ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھنے لیاری پہنچ گئے

Express News

ویمنز انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی: جنوبی افریقا نے پاکستان کو شکست دیدی

Express News

پہلا ون ڈے: بھارت نے انگلینڈ کو 6 وکٹوں سے شکست دیدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو