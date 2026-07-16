مفتی قوی نے بڑا انکشاف کر دیا

مفتی عبدالقوی نے اپنے بارے میں انکشاف کیا ہے کہ وہ ٹھرکی ہیں اور وہ یہ ہزار بار مانتے ہیں کہ وہ ٹھرکی ہیں۔

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

متنازع مذہبی شخصیت مفتی عبدالقوی نے ایک حالیہ پوڈکاسٹ میں خود کو ٹھرکی قرار دیتے ہوئے حیران کن بیان دے دیا ہے۔

اپنے پوڈکاسٹ میں گفتگو کے دوران میزبان فریحہ فرخ نے مفتی عبدالقوی سے سوال کیا کہ کیا وہ خود کو ٹھرکی یا ’فلرٹ‘ سمجھتے ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، ’’جی، میں ٹھرکی ہوں، ہزار بار مانتا ہوں کہ میں ٹھرکی ہوں۔

مفتی عبدالقوی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے انسان ہیں، لوگوں کی شخصیت کا مشاہدہ کرنا ان کی عادت ہے اور وہ اسی کو ’ٹھرک‘ قرار دیتے ہیں۔

ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جہاں صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آیا۔ بعض افراد نے فریحہ فرخ کو ایسے مہمان کو پوڈکاسٹ میں مدعو کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ کچھ صارفین نے یہ بھی کہا کہ چلو انہوں نے اپنے بارے میں کھل کر اعتراف تو کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

دلجیت دوسانجھ نے فلم ’ستلج‘ کے لیے صرف ایک روپے معاوضہ کیوں لیا؟ حقیقت سامنے آگئی

Express News

مفتی قوی نے بڑا انکشاف کر دیا

Express News

ماڈل ہما سلیم کا مشہور کرکٹر پر ہراساں کرنے کا سنگین الزام

Express News

سجل علی کا نیا بولڈ انداز سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گیا

Express News

حقیقی ’پھنسکھ وانگڑو‘ کی بھوک ہڑتال، تھری ایڈیٹس کے اداکار کا ردعمل سامنے آگیا

Express News

’منت‘ کی تزئین و آرائش کے معاملے میں شاہ رخ خان کو بڑی قانونی کامیابی حاصل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو