جراسک پارک میں مرکزی کردار نبھانے والے سیم نیل انتقال کرگئے

سیم نیل نے تقریباً پانچ دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر میں 150 سے زائد فلموں اور ٹی وی پروڈکشنز میں کام کیا

ویب ڈیسک July 16, 2026
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جراسک پارک فلم سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے معروف اداکار سیم نیل انتقال کرگئے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سیم نیل جنہوں نے جراسک پارک میں ڈاکٹر ایلن گرانٹ کا یادگار کردار ادا کیا تھا، 78 برس کی عمر میں نمونیا کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے اہلِ خانہ نے بتایا کہ ان کا انتقال آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ہوا۔

اہل خانہ کے بیان کے مطابق ان کی وفات اچانک اور غیر متوقع تھی۔ ان کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ نمونیا ان کی وفات کی وجہ بنا۔ اگرچہ وہ 2022 میں خون کے ایک نایاب سرطان میں مبتلا ہوئے تھے تاہم چند ماہ قبل ہی انہوں نے علاج کے بعد سرطان سے نجات حاصل کر لی تھی۔

سیم نیل نے تقریباً پانچ دہائیوں پر محیط اپنے کیریئر میں 150 سے زائد فلموں اور ٹی وی پروڈکشنز میں کام کیا۔ انہیں خاص طور پر جراسک پارک، دی پیانو، دی ہنٹ فار ریڈ اکتوبر اور پیکی بلائینڈرز جیسی فلموں میں اپنی اداکاری کے لیے جانا جاتا ہے۔

ان کی وفات پر دنیا بھر سے فلم سازوں، اداکاروں اور مداحوں نے تعزیت کا اظہار کیا۔ ’جاز‘ ، ’انڈیانا جونز‘ اور ’جراسک پارک‘ کے آسکر ایوارڈ یافتہ ہدایت کار اسٹیون اسپیلبرگ اور کئی نمایاں شخصیات نے انہیں ایک باصلاحیت، باوقار اور انتہائی مہربان انسان قرار دیا۔
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