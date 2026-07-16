پاکستان میں نوجوانوں کی اکثریت اب بھی اپنے مستقبل کو لے کر پُرامید، اقوام متحدہ رپورٹ

پاکستان کے مستقبل کا انحصار نوجوانوں کی صلاحیتوں، مواقع اور فیصلوں پر ہے

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

اقوام متحدہ کی ایک ذیلی تنظیم کے سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی اکثریت روشن مستقبل کو لے کر پُرامید ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی تنظیم پاپولیش فنڈ ایکٹیویٹیز (یو این ایف پی اے) کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 76 فیصد نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں۔

رپورٹس کے مطابق ملک کی آبادی تقریباً 257.2 ملین تک پہنچ چکی ہے جب کہ ایک تہائی آبادی کی عمریں 10 سے 24 سال کے درمیان ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا انحصار نوجوانوں کی صلاحیتوں، مواقع اور فیصلوں پر ہے۔ تاہم 53 فیصد نوجوان سلامتی، اقتصادی چیلنجوں اور عدم مساوات کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔

رپورٹ میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ دیہی علاقوں میں انٹرنیٹ تک محدود رسائی ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ڈیجیٹل مہارتوں، روزگار کے بہتر مواقع اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے والی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کرے۔

اس میں مزید کہا گیا ہے کہ آبادی صرف تعداد کے بارے میں نہیں ہے بلکہ انسانی حقوق اور انتخاب کے بارے میں بھی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بدنام زمانہ جنسی مجرم ایپسٹین کا تعلق موساد کی اعلیٰ سطح انٹیلی جنس سے تھا، جے ڈی وینس

Express News

بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہوا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، ایران کی امریکا کو دوٹوک دھمکی

Express News

وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 4 ہزار 800 سے متجاوز، مزید بڑھنے کا خدشہ

Express News

ایرانی حملہ ناکام، اردن کے فضائی دفاع نے آٹھ میزائل مار گرانے کا اعلان کر دیا

Express News

میانمار کے قریب پناہ گزینوں سے بھری دو کشتیاں اُلٹ گئیں، 500 افراد کی ہلاکت کا خدشہ

Express News

اسرائیل امریکا میں عوامی حمایت کھو بیٹھا ہے، نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا اعتراف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو