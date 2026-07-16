کراچی؛ موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت، ڈکیتوں کی فائرنگ سے 2سگے بھائی زخمی

زخمی بھائی نجی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور صبح گھر سے نکل کر نجی کمپنی جا رہے تھے، پولیس

اسٹاف رپورٹر July 16, 2026
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کراچی:

سرجانی ٹاون گلشن نور دارالعلوم مدرسے کے قریب موبائل فون چھینے کی واردات کے دوران نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے 2 سگے بھائی زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق جمعرات کی صبح سرجانی ٹاؤن تھانے کے علاقے سرجانی ٹاون گلشن نور دارالعلوم مدرسے کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے 2سگے بھائی زخمی ہوگئے جنہیں چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

اسپتال میں زخمی بھائیوں کی شناخت 40 سالہ محمد نسیم ولد محمد بخش اور 45 سالہ تسلیم اختر ولد محمد بخش کے ناموں سے کی گئی۔

سرجانی ٹاؤن پولیس کے مطابق زخمی بھائی نجی کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور صبح گھر سے نکل کر نجی کمپنی جا رہے تھے۔

پولیس نے بتایا کہ گلشن نوردارالعلوم مدرسے کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان نے دونوں بھائیوں سے اسلحے کے زور پر موبائل فون چھین لیے اور مزاحمت پر فائرنگ کر دی جس کے باعث دونوں بھائی ٹانگ اور کولہے پر گولیاں لگنے سے زخمی ہوگئے جبکہ ملزمان موبائل فون چھین کر فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس نے زخمی بھائیوں کے بیانات قلمبند کرکے واردات میں ملوث ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔
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