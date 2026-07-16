کراچی؛ اردو یونیورسٹی کے کیمپس افسر پر فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو سامنے آگئی

شدید زخمی کیمپس افسر کو گزشتہ روز اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ زیر علاج ہیں

اسٹاف رپورٹر July 16, 2026
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کراچی:

گلشن اقبال میں وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کے کیمپس افسر پر فائرنگ کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی، جس میں ملزمان کو عدنان اختر کی ریکی کرتے اور فائرنگ کرکے واپس فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق عزیز بھٹی تھانے کے علاقے گلشن اقبال بلاک 10 میں واقع نظارت کے قریب نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کرکے وفاقی اردو یونیورسٹی گلشن اقبال کیمپس کے کیمپس افسرعدنان اختر کو شدید زخمی کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہوگئے تھے۔

شدید زخمی کیمپس افسر کو اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ پولیس نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرلی ہے۔

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کراچی: وفاقی اردو یونیرسٹی کے کیمپس افسر فائرنگ سے شدید زخمی

سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار 2 نامعلوم مسلح ملزمان کو عدنان اختر کی ریکی کرتے اور فائرنگ کرکے واپس فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے، فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والے ملزم نے سر پر ہیلمٹ اور فائرنگ کرنے والے ملزم نے مبینہ طور پر شناخت چھپانے کے لیے ماسک لگایا ہوا ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیمپس افسر پر فائرنگ کے واقعے کی مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کیمپس افسر پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا ہے تاہم پولیس واقعے کے حوالے سے متعلق پہلوؤں پر باریک بینی سے تفتیش کر رہی ہے۔
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