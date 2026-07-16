دلجیت دوسانجھ نے فلم ’ستلج‘ کے لیے صرف ایک روپے معاوضہ کیوں لیا؟ حقیقت سامنے آگئی

معروف اداکار دلجیت دوسانجھ نے ایک اہم وجہ کے باعث اپنی نئی فلم ’ستلج‘ کے لیے صرف ایک روپے معاوضہ لیا۔
فلم ’ستلج‘ کے ڈائرکٹر ہنی ٹریہن نے ایک حالیہ انٹرویو میں یہ انکشاف کیا ہے کہ اداکار دلجیت دوسانجھ نے فلم میں کام کرنے کے لیے صرف ایک روپے بطور علامتی معاوضہ وصول کیا تھا۔
ہنی ٹریہن نے مزید بتایا کہ اسکرپٹ سننے اور جسونت سنگھ خالڑا کی تصویر دیکھنے کے بعد دلجیت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ، ’’ایسی شخصیت کا کردار ادا کرنے کے لیے معاوضہ لینا میرے لیے شرم کی بات ہو گی۔‘‘
ڈائرکٹر نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے دلجیت کو معاوضہ لینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تاہم اداکار نے صرف معاہدے کی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ایک روپے لینے پر رضامندی ظاہر کی۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ شوٹنگ کے دوران بھی دلجیت دوسانجھ نے بھرپور تعاون کیا اور شیڈول میں تاخیر کے باوجود کبھی شکایت نہیں کی۔
واضح رہے کہ فلم ’ستلج‘ زی فائیو پر ریلیز ہونے کے دو روز بعد ہی پلیٹ فارم سے ہٹا دی گئی تھی جس کے بعد یہ فلم ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہے۔