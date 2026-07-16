ایران میں تابوت کے اندر ٹرمپ کی تصویر والا بِل بورڈ نصب

یہ بِل بورڈ حالیہ ایران-امریکا کشیدگی کے تناظر میں نصب کیا گیا

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

ایران میں ایک ایسا بِل بورڈ نصب کیا گیا ہے جس میں تابوت کے اندر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی علامتی تصویر دکھائی گئی ہے۔

یہ بِل بورڈ حالیہ ایران-امریکا کشیدگی کے تناظر میں نصب کیا گیا جبکہ سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر اور ویڈیوز تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

رپورٹس کے مطابق بِل بورڈ میں ٹرمپ کی تصویر کو ایک علامتی اور سیاسی پیغام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح کی تصاویر اور اشتہارات ایران میں ماضی میں بھی امریکا اور اسرائیل کے خلاف سیاسی مؤقف کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔

یہ بِل بورڈ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہورہا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی اور ایرانی حکام کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیے گئے، جبکہ سفارتی رابطے بھی مختلف سطحوں پر جاری ہیں۔

تجزیہ کاروں کے مطابق اس نوعیت کے سیاسی بِل بورڈز بنیادی طور پر علامتی اور پروپیگنڈا مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد عوامی رائے پر اثر انداز ہونا اور سیاسی پیغام دینا ہوتا ہے، نہ کہ کسی عملی یا سرکاری اقدام کا اعلان کرنا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بدنام زمانہ جنسی مجرم ایپسٹین کا تعلق موساد کی اعلیٰ سطح انٹیلی جنس سے تھا، جے ڈی وینس

Express News

بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہوا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، ایران کی امریکا کو دوٹوک دھمکی

Express News

وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 4 ہزار 800 سے متجاوز، مزید بڑھنے کا خدشہ

Express News

ایرانی حملہ ناکام، اردن کے فضائی دفاع نے آٹھ میزائل مار گرانے کا اعلان کر دیا

Express News

میانمار کے قریب پناہ گزینوں سے بھری دو کشتیاں اُلٹ گئیں، 500 افراد کی ہلاکت کا خدشہ

Express News

اسرائیل امریکا میں عوامی حمایت کھو بیٹھا ہے، نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا اعتراف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو