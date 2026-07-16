اینکر ریحان طارق کی توہینِ مذہب کے مقدمے میں بعد از گرفتاری  ضمانت کی درخواست خارج

مقدمے میں لگائی گئی دفعات قابل ضمانت ہیں، سوال سے توہین ثابت نہیں ہوتی، وکیل کے دلائل

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup
لاہور:

اینکر ریحان طارق کی توہینِ مذہب کے مقدمے میں بعد از گرفتاری  ضمانت کی درخواست خارج کردی گئی۔

ضلع کچہری لاہور  میں اینکر ریحان طارق کی توہین مذہب کے مقدمے میں ضمانت بعد ازگرفتاری  کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے وکلا کے دلائل کے بعد فیصلہ سنایا ۔

واضح رہے کہ این سی سی آئی اے نے توہین مذہب کا مقدمہ درج کررکھا ہے ۔ وکیل میاں داؤد ایڈووکیٹ کے مطابق مقدمے میں لگائی گئی دفعات قابل ضمانت  ہیں ۔ سوال سے توہین ثابت نہیں ہوتی۔

سماعت کے دوران این سی سی آئی اے کے پراسکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کی، جس پر عدالت نے درخواست خارج کردی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی ایڈمن سوسائٹی کے رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات روکنے کا حکم

Express News

کراچی؛ اردو یونیورسٹی کے کیمپس افسر پر فائرنگ کے واقعے کی ویڈیو سامنے آگئی

Express News

کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان کسی بھی ملک کی جانب سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے، دفتر خارجہ

Express News

کراچی؛ موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت، ڈکیتوں کی فائرنگ سے 2سگے بھائی زخمی

Express News

الیکشن کمیشن کا آئندہ عام انتخابات سے پہلے الیکشنز سے متعلق قانون و آئین میں ترامیم کرانے کا فیصلہ

Express News

رنگ روڈ اراضی این او سی اسکینڈل کیس: راولپنڈی ڈویلپمنٹ اتھارٹی کا این او سی منسوخی کا فیصلہ بحال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو