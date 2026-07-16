جنگلاتی آگ کے دھوئیں نے کینیڈا کے آسمان کا رنگ تبدیل کردیا

کینیڈا کے مختلف حصوں میں جاری شدید جنگلاتی آگ کے باعث اٹھنے والے گھنے دھوئیں نے کئی علاقوں میں آسمان کو نارنجی اور سرخی مائل رنگ میں تبدیل کر دیا ہے جبکہ فضائی آلودگی خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے۔
حکام کے مطابق برٹش کولمبیا، البرٹا، سسکیچیوان اور مانیٹوبا سمیت کئی صوبوں میں بڑے پیمانے پر جنگلاتی آگ بھڑک رہی ہے۔ دھوئیں کے بادل سینکڑوں کلومیٹر تک پھیل گئے ہیں، جس سے نہ صرف کینیڈا بلکہ امریکا کی بعض شمالی ریاستیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔
ماہرین کے مطابق جب جنگلاتی آگ سے پیدا ہونے والے باریک ذرات اور دھواں فضا میں بڑی مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ سورج کی نیلی روشنی کو زیادہ بکھیر دیتے ہیں، جبکہ سرخ اور نارنجی شعاعیں نسبتاً زیادہ نظر آتی ہیں۔ اسی وجہ سے دن کے وقت بھی آسمان نارنجی یا سرخی مائل دکھائی دیتا ہے اور سورج مدھم نظر آتا ہے۔
صحت کے حکام نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے، کھڑکیاں بند رکھنے، ایئر پیوریفائر استعمال کرنے اور ضرورت پڑنے پر N95 ماسک پہننے کی ہدایت کی ہے کیونکہ دھوئیں میں موجود باریک ذرات سانس، دل اور پھیپھڑوں کے مریضوں کے لیے خاص طور پر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، طویل خشک موسم اور شدید گرمی جنگلاتی آگ کے واقعات میں اضافے کی اہم وجوہات میں شامل ہیں، جس کے باعث حالیہ برسوں میں کینیڈا کو ریکارڈ توڑ آگ اور دھوئیں کے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔