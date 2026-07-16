نیتن یاہو نے اچانک امریکا کا دورہ منسوخ کر دیا، اصل وجہ سامنے آ گئی

نیتن یاہو ہفتہ کے روز امریکا روانہ ہونے والے تھے اور منگل تک وہاں قیام کا پروگرام تھا

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے آئندہ ہفتے امریکا کا اپنا مجوزہ دورہ مؤخر کر دیا ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر کے مطابق یہ فیصلہ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی یادگاری تقریب ملتوی ہونے کے بعد کیا گیا۔

اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو ہفتہ کے روز امریکا روانہ ہونے والے تھے اور منگل تک وہاں قیام کا پروگرام تھا۔ ان کے دورے کا بنیادی مقصد امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی یادگاری تقریب میں شرکت کرنا تھا۔

تاہم نیتن یاہو کے دفتر نے تصدیق کی ہے کہ تقریب کے ملتوی ہونے کے باعث وزیراعظم کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔

لنڈسے گراہم گزشتہ ہفتے ایک مختصر اور اچانک علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ وہ امریکا میں اسرائیل کے مضبوط حامی، ایران کے سخت ناقد اور امریکی سینیٹ کی نمایاں شخصیات میں شمار کیے جاتے تھے۔

بنیامین نیتن یاہو نے گراہم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنا قریبی دوست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ لنڈسے گراہم نے ہمیشہ امریکا اور اسرائیل کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور اسرائیل کی سلامتی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔

سیاسی مبصرین کے مطابق نیتن یاہو کا دورہ مؤخر ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے شیڈول میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، تاہم اسرائیلی حکومت کی جانب سے کسی نئے دورے کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بدنام زمانہ جنسی مجرم ایپسٹین کا تعلق موساد کی اعلیٰ سطح انٹیلی جنس سے تھا، جے ڈی وینس

Express News

بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہوا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، ایران کی امریکا کو دوٹوک دھمکی

Express News

وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 4 ہزار 800 سے متجاوز، مزید بڑھنے کا خدشہ

Express News

ایرانی حملہ ناکام، اردن کے فضائی دفاع نے آٹھ میزائل مار گرانے کا اعلان کر دیا

Express News

میانمار کے قریب پناہ گزینوں سے بھری دو کشتیاں اُلٹ گئیں، 500 افراد کی ہلاکت کا خدشہ

Express News

اسرائیل امریکا میں عوامی حمایت کھو بیٹھا ہے، نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا اعتراف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو