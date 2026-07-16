نیوزی لینڈ میں 6.3 شدت کا زلزلہ، سونامی الرٹ جاری

ابتدائی طور پر 50 کلومیٹر سے زیادہ کی گہرائی میں زلزلے کی شدت 5.9 بتائی گئی تھی

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

نیوزی لینڈ میں 6.3 کا زلزلہ آیا ہے جس کے بعد سونامی کا الرٹ جاری کردیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں تیناؤ کے قصبے کے قریب 6.3 کی شدت کا زلزلہ آیا جس کے بعد حکام نے سونامی کی وارننگ جاری کردی ہے۔

نیوزی لینڈ کی نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق، زلزلے کا مرکز تیناؤ کے شمال میں تقریباً 40 کلومیٹر (24.85 میل) تھا جو کہ فیورڈ لینڈ کے سیاحتی مقام کا گیٹ وے ہے۔

امریکی جیولوجیکل سروے اور جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز دونوں نے ابتدائی طور پر 50 کلومیٹر سے زیادہ کی گہرائی میں زلزلے کی شدت 5.9 بتائی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بدنام زمانہ جنسی مجرم ایپسٹین کا تعلق موساد کی اعلیٰ سطح انٹیلی جنس سے تھا، جے ڈی وینس

Express News

بنیادی ڈھانچے پر حملہ ہوا تو پورے خطے کا انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، ایران کی امریکا کو دوٹوک دھمکی

Express News

وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 4 ہزار 800 سے متجاوز، مزید بڑھنے کا خدشہ

Express News

ایرانی حملہ ناکام، اردن کے فضائی دفاع نے آٹھ میزائل مار گرانے کا اعلان کر دیا

Express News

میانمار کے قریب پناہ گزینوں سے بھری دو کشتیاں اُلٹ گئیں، 500 افراد کی ہلاکت کا خدشہ

Express News

اسرائیل امریکا میں عوامی حمایت کھو بیٹھا ہے، نائب صدر جے ڈی وینس کا بڑا اعتراف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو