نیوزی لینڈ میں 6.3 شدت کا زلزلہ، سونامی الرٹ جاری

نیوزی لینڈ میں 6.3 کا زلزلہ آیا ہے جس کے بعد سونامی کا الرٹ جاری کردیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں تیناؤ کے قصبے کے قریب 6.3 کی شدت کا زلزلہ آیا جس کے بعد حکام نے سونامی کی وارننگ جاری کردی ہے۔
نیوزی لینڈ کی نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق، زلزلے کا مرکز تیناؤ کے شمال میں تقریباً 40 کلومیٹر (24.85 میل) تھا جو کہ فیورڈ لینڈ کے سیاحتی مقام کا گیٹ وے ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے اور جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز دونوں نے ابتدائی طور پر 50 کلومیٹر سے زیادہ کی گہرائی میں زلزلے کی شدت 5.9 بتائی تھی۔