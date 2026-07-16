صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ چائے پینا صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
اگر آپ صبح اٹھتے ہی چائے پینے کے عادی ہیں تو بہتر ہے کہ پہلے ہلکی غذا یا چند خشک میوے کھا لیں کیونکہ ماہرین کے مطابق خالی پیٹ گرم چائے پینا صحت کے لیے اچھا انتخاب نہیں ہے۔
دن کا آغاز گرم مشروبات سے کرنا میٹابولزم اور نظامِ ہاضمہ کے لیے مفید ہوتا ہے مگر گرم چائے اس میں شامل نہیں۔ نہار منہ گرم پانی اور گرم چائے پینے کے اثرات ایک جیسے نہیں ہوتے۔
خالی پیٹ چائے کیوں نقصان دہ ہو سکتی ہے؟
محققین کے مطابق چائے، کافی، گرین ٹی، بلیک ٹی اور دیگر کیفین والے مشروبات خالی پیٹ منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں، جبکہ انہیں بہت زیادہ گرم حالت میں پینا خطرات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔
1. معدے میں جلن اور تیزابیت
روٹجرز یونیورسٹی کے کیمیکل بائیولوجی کے پروفیسر چنگ ایس پانگ کی شائع تحقیق کے مطابق خالی پیٹ زیادہ گاڑھی چائے پینے سے معدے میں جلن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ، بہت زیادہ گرم چائے غذائی نالی اور معدے کے کینسر کے خطرے میں اضافہ کر سکتی ہے، خاص طور پر جب اسے خالی پیٹ پیا جائے۔ چائے میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس اور پولی فینولز بھی تیزابیت کا باعث بن سکتے ہیں۔
2. سر درد اور متلی
تحقیقی جرنل ٹیلر اینڈ فرانسس میں شائع ہوئے والی کیرولین ایم۔ میتھیوز کی رپورٹ کے مطابق خالی پیٹ چائے پینا سر درد اور متلی کی وجہ بن سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چائے میں موجود کیفین بعض افراد میں اعصابی نظام کو حد سے زیادہ متحرک کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں بے خوابی، بے چینی اور جسم میں کپکپی جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔
3. غذائی اجزا کے جذب میں رکاوٹ
ماہرین کے مطابق چائے میں موجود ٹینن، کیفین اور دیگر پولی فینولز جسم میں آئرن جیسے اہم غذائی اجزا کے جذب کو متاثر کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر روزانہ خالی پیٹ کئی کپ چائے پی جائے۔
ماہرین کا مشورہ
ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ اگر آپ صبح چائے پینا چاہتے ہیں تو پہلے ہلکی غذا، بسکٹ یا چند خشک میوے کھا لیں۔ اس کے بعد چائے پینے سے معدے پر منفی اثرات کے امکانات نسبتاً کم ہو سکتے ہیں۔