فیفا ورلڈ کپ جیتنے سے پہلے ہی انگلینڈ کی فتح کا ٹیٹو بنوانا مداح کو مہنگا پڑ گیا

ورلڈ کپ جیتنے کی پیشگوئی غلط ثابت ہونے پر شان نے 550 پاؤنڈ کے ٹیٹو کے نیچے صرف مذاق تھا لکھوانے کا فیصلہ کیا

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں ارجنٹینا کے ہاتھوں انگلینڈ کی شکست کے بعد ایک انگلش مداح کی منفرد پیشگوئی ناکام ہوگئی جس نے اپنی ٹیم کو پہلے ہی عالمی چیمپئن قرار دیتے ہوئے مستقل ٹیٹو بنوا لیا تھا۔

برطانیہ کے علاقے گریٹر مانچسٹر سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ شان کیرنگٹن نے راؤنڈ آف 32 میں ڈی آر کانگو کے خلاف انگلینڈ کی فتح کے بعد اپنے جسم پر فیفا ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ  England World Cup Winner 2026 کا ٹیٹو بنوایا تھا۔

جیسے جیسے انگلینڈ ٹورنامنٹ میں آگے بڑھتا گیا، ان کی پیشگوئی درست ہوتی دکھائی دینے لگی، تاہم سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے 1-2 سے کامیابی حاصل کرکے انگلینڈ کا عالمی کپ جیتنے کا خواب چکنا چور کر دیا۔

شان کیرنگٹن نے برطانوی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وہ جلد بازی میں فیصلے کرنے کے عادی ہیں اور انہیں یقین تھا کہ انگلینڈ سیمی فائنل میں ارجنٹینا کو 0-3 سے شکست دے گا جبکہ فائنل میں اسپین کو 1-2 سے ہرا کر عالمی چیمپئن بن جائے گا۔

ورلڈ کپ جیتنے کی پیشگوئی غلط ثابت ہونے کے باوجود شان نے اپنے 550 پاؤنڈ مالیت کے ٹیٹو کو ہٹانے کے بجائے اس کے نیچے  Only Kidding  یعنی صرف مذاق تھا لکھوانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس یادگار غلط پیشگوئی کو مزاحیہ انداز میں محفوظ رکھا جا سکے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: ارجنٹائن سے شکست پر بیلنگھم کا غصہ بے قابو، مخالف کھلاڑی کو تھپڑ جڑ دیا

Express News

ایم ایل سی: تین سنچریز، ریکارڈ پارٹنرشپ، ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف عبور

Express News

فیفا ورلڈکپ: دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو سیمی فائنل میں فتح کا جشن مہنگا پڑنے کا امکان

Express News

کراچی، وزیر سندھ کھیل بھی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھنے لیاری پہنچ گئے

Express News

فیفا ورلڈ کپ، آخری 5 منٹ میں بازی پلٹ گئی، ارجنٹائن نے انگلینڈ کا 60 سالہ خواب چکنا چور کر دیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ 1966: فاتح ٹیم انگلینڈ کے فٹبالر نوبی اسٹائلز کی موت کی اصل وجہ سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو