فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کی 5 سال پرانی پیشگوئی وائرل، ارجنٹینا کی فتح کا دعویٰ

اس پیشگوئی کا پہلا حصہ درست ثابت ہو چکا ہے کیونکہ ارجنٹینا اور اسپین واقعی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں

ویب ڈیسک July 16, 2026
facebook whatsup

فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل 19 جولائی کو دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان کھیلا جائے گا، تاہم اس تاریخی مقابلے کے حوالے سے پانچ سال پرانی ایک پیشگوئی سوشل میڈیا پر ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی۔

فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیموں کا فیصلہ تو حال ہی میں ہوا لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جولائی 2021 میں ایک صارف نے دعویٰ کیا تھا کہ 2026 ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان ہوگا۔

حیران کن طور پر اس پوسٹ میں نہ صرف دونوں فائنلسٹ ٹیموں کا ذکر کیا گیا تھا بلکہ یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ ارجنٹینا 2 کے مقابلے میں 3 گول سے اسپین کو شکست دے کر اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کرے گا اور چوتھی بار عالمی چیمپئن بنے گا۔

فائنل لائن اپ سامنے آنے کے بعد اس پرانی پوسٹ کو ایک اسپورٹس ویب سائٹ نے دوبارہ شیئر کیا جس کے بعد یہ دنیا بھر میں تیزی سے وائرل ہو گئی۔

فی الحال اس پیشگوئی کا پہلا حصہ درست ثابت ہو چکا ہے کیونکہ ارجنٹینا اور اسپین واقعی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔

تاہم یہ پیشگوئی مکمل طور پر درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ 19 جولائی کو ہونے والے فائنل کے بعد ہی ہوگا۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: ارجنٹائن سے شکست پر بیلنگھم کا غصہ بے قابو، مخالف کھلاڑی کو تھپڑ جڑ دیا

Express News

ایم ایل سی: تین سنچریز، ریکارڈ پارٹنرشپ، ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف عبور

Express News

فیفا ورلڈکپ: دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو سیمی فائنل میں فتح کا جشن مہنگا پڑنے کا امکان

Express News

کراچی، وزیر سندھ کھیل بھی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل دیکھنے لیاری پہنچ گئے

Express News

فیفا ورلڈ کپ، آخری 5 منٹ میں بازی پلٹ گئی، ارجنٹائن نے انگلینڈ کا 60 سالہ خواب چکنا چور کر دیا

Express News

فیفا ورلڈ کپ 1966: فاتح ٹیم انگلینڈ کے فٹبالر نوبی اسٹائلز کی موت کی اصل وجہ سامنے آگئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو