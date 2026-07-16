امریکی ریپر پِٹ بل کے لندن میں ہونے والے یادگار کنسرٹ نے موسیقی کی دنیا میں ایک منفرد ریکارڈ قائم کردیا۔ برطانوی دارالحکومت کے بی ایس ٹی ہائیڈ پارک میں منعقدہ اس شو کے دوران ہزاروں مداح اپنے پسندیدہ فنکار کے مخصوص انداز میں نظر آئے اور اسی منفرد انداز نے گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔
برطانوی میڈیا کے مطابق کنسرٹ میں 22 ہزار 141 افراد نے گنجے سر جیسی دکھائی دینے والی مصنوعی ٹوپیاں (بالڈ کیپس) پہن کر شرکت کی، جس کے بعد ایک ہی مقام پر سب سے زیادہ افراد کے بالڈ کیپس پہننے کا نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم ہوگیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز کے جج ول منفورڈ نے موقع پر اس ریکارڈ کی باضابطہ تصدیق بھی کی۔
گزشتہ چند برسوں سے پِٹ بل کے مداح ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ان کے مخصوص انداز، یعنی بالڈ کیپ، سیاہ چشمہ اور سوٹ پہن کر کنسرٹس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہی روایت اتنی مقبول ہوئی کہ ان مداحوں نے خود کو ’بالڈیز‘ (Baldies) کہنا بھی شروع کر دیا۔ پِٹ بل نے بھی ماضی میں خواہش ظاہر کی تھی کہ اس منفرد رجحان کو گنیز ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، جو اب حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔
تقریباً 70 ہزار شائقین کی موجودگی میں ہونے والا یہ کنسرٹ بی ایس ٹی ہائیڈ پارک فیسٹیول کی تاریخ کا سب سے زیادہ حاضرین والا شو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس یادگار تقریب کو دنیا بھر کے مداحوں نے پِٹ بل کے آفیشل یوٹیوب چینل پر تقریباً تین گھنٹے طویل لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھا۔
کنسرٹ کے دوران پِٹ بل نے اپنے مقبول ترین گانے پیش کیے، جبکہ معروف گلوکار لِل جون اور کیشا نے بھی خصوصی پرفارمنس کے ذریعے شو کو مزید رنگین بنا دیا۔ برطانوی مداحوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پِٹ بل نے مشہور بینڈ اویسس کا ایک معروف گانا بھی گایا، جبکہ تقریب کا اختتام شاندار آتش بازی کے مظاہرے کے ساتھ ہوا، جس نے اس تاریخی موسیقی کی شام کو مزید یادگار بنا دیا۔