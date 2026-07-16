کراچی:
دورہ سری لنکا کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کامختصر تربیتی کیمپ نیشنل بینک اسٹیڈیم کے حنیف محمد ریجنل کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ پر جاری ہے، ٹیم مینٹور اور کیمپ کمانڈنٹ وہاں ریاض کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے بھرپور مشکوں کا سلسلہ جاری رکھا جن میں جسمانی ورزشوں کے سات فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ کی پریکٹس بھی شامل تھی،کیمپ اتوار تک جاری رہے گا، اگلے روز پاکستان ویمن ٹیم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائے گی۔
پاکستان اور سری لنکا کی ویمن ٹیموں کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلی جائے گی، ون ڈے سیریزکے میچز آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ کا حصہ ہیں جو ورلڈ کپ کوالیفیکیشن بھی ہے،سوریاویوا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم پر پہلا ون ڈے23 جولائی دوسرا ون ڈے 25 جولائی اورتیسرا ون ڈے 28 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا میچ 31 جولائی،دوسرا میچ 2اگست اورتیسرا ٹی ٹوئنٹی 4 اگست کو کھیلا جائے گا۔
واضح رہے کہ پاکستان کی آل راؤنڈر کپتان فاطمہ ثناء انگلینڈ کی لیگ دی ہنڈریڈ میں تاریخی معاہدے کے باعث صرف ون ڈے سیریز کے لیے دستیاب ہوں گی جس کے بعد وہ انگلینڈ روانہ ہو جائیں گی اور ٹی ٹوئنٹی سیریز میں حصہ نہیں لے سکیں گی۔