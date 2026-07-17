راولپنڈی، پولیس کا ہنی ٹریپ گینگ بے نقاب، ہیڈ کانسٹیبل سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج

راولپنڈی:
راولپنڈی میں پولیس کے مبینہ ہنی ٹریپ گینگ کا انکشاف سامنے آیا ہے جہاں شہری کو لوٹنے کے الزام میں ہیڈ کانسٹیبل سمیت پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ ایک خاتون کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق گینگ نے شیراز نامی شہری کو مبینہ طور پر ہنی ٹریپ کے ذریعے نشانہ بنایا اور اس سے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تاہم بعد ازاں 11 لاکھ روپے پر معاملہ طے ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔
شیراز کی بازیابی کے بعد اس کے اہل خانہ نے سٹی پولیس آفیسر (سی پی او) کو درخواست دے کر واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
الزام ہے کہ پولیس اہلکار نے خود کو بچانے کے لیے شیراز کے خلاف خاتون کی مدعیت میں زیادتی کا مقدمہ بھی درج کروا دیا تاہم پولیس انکوائری میں شیراز کے الزامات درست قرار دیے گئے۔
پولیس کے مطابق تھانہ چکلالہ میں پہلے سے درج ایف آئی آر میں ہیڈ کانسٹیبل لاریب اور چار دیگر افراد کے خلاف ضمنی دفعات شامل کر دی گئی ہیں جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔