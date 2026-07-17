سفارتخانہ پاکستان واشنگٹن میں مینگو فیسٹیول؛ امریکی و پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت

ہمیں پاک امریکا دوستی اور شراکت داری کو ہمارے آم جیسا لاثانی ذائقہ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے، سفیر پاکستان

ویب ڈیسک July 17, 2026
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پاکستانی سفارت خانۂ واشنگٹن ڈی سی میں مینگو فیسٹیول میں امریکی و پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔

مینگو فیسٹیول کا اہتمام سفارت خانہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا،  جس میں امریکیوں، پاکستانیوں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔

تقریب میں واشنگٹن ڈی سی اور گرد و نواح کی ریاستوں میں مقیم امریکی و دیگر سفارتی برادری، امریکی انتظامیہ کے اہلکار، پالیسی ساز، تھنک ٹینکس، ادبی حلقوں، میڈیا نمائندگان، امریکی شہریوں اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کے افراد شریک ہوئے۔

سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ اور ان کی اہلیہ لبنیٰ رضوان نے مہمانوں کا پرجوش استقبال کیا۔ مینگو فیسٹیول میں شریک مہمانوں کی پاکستانی آموں اور آموں سے تیار کی گئی مختلف اشیا سے تواضع کی گئی۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی رکن کانگریس، امور خارجہ کمیٹی کے رکن اور سابق نیوی سیل ریان زنکے نے کہا کہ پاک امریکا دوستی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، جس پر شرکا نے بھرپور تالیوں سے اظہارِ تحسین کیا۔

اس موقع پر سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستانی آموں کے ذائقے کا سفر صدیوں پر محیط ہے اور یہ کم و بیش پاکستان کی شناخت کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مینگو فیسٹیول میں بھرپور شرکت پاکستان کی بڑھتی ہوئی قبولیت اور مقبولیت کی عکاس ہے۔

رضوان سعید شیخ نے کہا کہ آج کی شام پاکستانی آموں کی مٹھاس پاک امریکا دوستی کو مزید میٹھا، گہرا اور قابلِ ستائش بناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دفاعی اور سفارتی صلاحیتوں کے ناقابلِ تردید مظاہروں کی طرح ہمارے آموں کا ذائقہ بھی ہماری زرعی روایت اور صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

سفیر پاکستان نے مزید کہا کہ ہمیں پاک امریکا دوستی اور شراکت داری کو ہمارے آم جیسا لاثانی ذائقہ دینے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔

 
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