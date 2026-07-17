بھارتی ریاست منی پورمیں حالات پھرکشیدہ، عوام اورسیکیورٹی فورسز آمنے سامنے

گزشتہ دس دنوں میں آسام رائفلز پریہ تیسرا حملہ ہے

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup

مودی سرکارکی ناکام اورناقص پالیسیوں کے باعث منی پورمیں حالات روزبروزمزید سنگین شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔

بھارت  کے اپنے جریدہ " دی نیو انڈین ایکسپریس " نےمنی پور میں امن وامان کی خراب صورتحال کوآشکار کردیا۔ منی پورکے ضلع سیناپتی میں سرچ آپریشن کے بعدہجوم کا آسام رائفلز کیمپ پر حملہ،متعدد گاڑیوں کو نذر آتش کر دیا۔

مظاہرین نے آسام رائفلز کی عمارت پرپتھراؤکیا،احاطےمیں توڑپھوڑ کی اور3گاڑیوں کو آگ لگائی۔حکام کےمطابق ہجوم کو منتشر کرنے کیلئےسیکیورٹی فورسزکی جانب سے آنسوگیس کے شیل بھی فائر کیےگئے۔

بھارتی جریدہ دی اکنامک ٹائمزکے مطابق گزشتہ دس دنوں میں آسام رائفلز پریہ تیسرا حملہ ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل  کےمطابق بی جے پی حکومت  منی پور میں انسانی حقوق کے تحفظ اور تشدد کوروکنے میں مکمل طورپرناکام ہوچکی ہے۔

منی پورمیں سیکیورٹی فورسز پربڑھتے حملے مودی سرکار اورسیکیورٹی اداروں کیخلاف عوامی بیزاری اور کھلے عدم اعتماد کا عکاس ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فرانس میں شدید طوفان، 53 ہزار گھر اندھیرے میں ڈوب گئے

Express News

امریکا میں قتل اور فراڈ میں ملوث بھارتی گینگسٹر گرفتار

Express News

آبنائے ہرمز کا بحران عالمی توانائی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی

Express News

امریکی حملوں میں 38 افراد جاں بحق، 400 سے زائد زخمی ہوئے، ایرانی وزارت صحت

Express News

یوگینڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 20 بچے ہلاک

Express News

پاسداران انقلاب کا عمان میں جدید ترین امریکی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو