افغان سرحدی راستوں سے ہمسایہ ممالک میں منشیات کی اسمگلنگ

تاجک سیکیورٹی فورسز نے رواں سال سرحدی علاقوں میں17 افغان اسمگلرز ہلاک کیے

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup

افغانستان میں منشیات اسمگلنگ اوردہشتگرد عناصرکی موجودگی نےخطے کے امن واستحکام کوخطرات سے دوچارکردیا۔

تاجک سیکیورٹی فورسزنے کریک ڈاون کے دوران گرفتار افغان منشیات اسمگلرزسے متعلق تفصیلات جاری کردیں

افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق، تاجکستان کے انسدادِ منشیات ادارے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تاجکستان سے منسلک افغان سرحدی علاقے منشیات اسمگلنگ کے اہم ترین راستے بن چکے ہیں۔

تاجک سیکیورٹی فورسز نے رواں سال سرحدی علاقوں میں17 افغان اسمگلرز ہلاک جبکہ 18 گرفتار کیے ، گرفتارکیے گئے 18 افغان اسمگلرز سے 601 کلوگرام سے زائد منشیات برآمد کی گئی۔

رواں سال کے پہلے چھ ماہ میں افغان سرحد پر مجموعی طور پر ایک ٹن اور 513 کلوگرام منشیات ضبط کی گئی، افغانستان میں تاحال منشیات اور مصنوعی منشیات بنانے والی لیبارٹریاں فعال ہیں۔ 

2025 میں افغان سرحد پر2 ہزار742 کلوگرام منشیات ضبط ہوئیں جو 2024 کے مقابلے میں50 فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فرانس میں شدید طوفان، 53 ہزار گھر اندھیرے میں ڈوب گئے

Express News

امریکا میں قتل اور فراڈ میں ملوث بھارتی گینگسٹر گرفتار

Express News

آبنائے ہرمز کا بحران عالمی توانائی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، انٹرنیشنل انرجی ایجنسی

Express News

امریکی حملوں میں 38 افراد جاں بحق، 400 سے زائد زخمی ہوئے، ایرانی وزارت صحت

Express News

یوگینڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 20 بچے ہلاک

Express News

پاسداران انقلاب کا عمان میں جدید ترین امریکی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو