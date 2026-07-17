پیٹرول اور ڈیزل کتنا مہنگا ہونے کا امکان ہے؟ عوام پر بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ

ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے نتیجے میں بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ اوپر چلے گئے ہیں

ویب ڈیسک July 17, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: اے آئی جنریٹڈ)

حکومت کی جانب سے آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں عوام پر مزید بوجھ بڑھنے کا خدشہ ہے۔

عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اثرات پاکستان پہنچ گئے ہیں، جس کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔

ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ کشیدگی کے نتیجے میں بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کے نرخ اوپر چلے گئے ہیں اور نتیجتاً 18 جولائی سے نافذ ہونے والے نئے جائزے کے تحت ہائی اسپیڈ ڈیزل 40 روپے فی لیٹر جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر تک اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔

مہنگائی
پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کا امکان
عالمی مارکیٹ میں خام تیل مہنگا ہونے کے بعد پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ
Express
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے اور ایران امریکا کشیدگی کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا امکان ہے جبکہ حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔
📈
40 روپے
ڈیزل کی ممکنہ قیمت اضافہ
10 روپے
پیٹرول کی ممکنہ قیمت اضافہ
📅
18 جولائی
نئی قیمتوں کا نفاذ
🔥
ایران امریکا
کشیدگی سے عالمی بحران
🛡️
لیوی میں کمی
حکومتی ریلیف پر غور
🚫
ذخیرہ اندوزی
مصنوعی قلت کے خلاف ایکشن
📢
اوگرا متحرک
براہِ راست قانونی ہدایات جاری
💡
متبادل توانائی
طویل المدتی حل کی ضرورت
express.pk
ایکسپریس نیوز انٹرایکٹو انفارمیشن سسٹم

نجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حکومت اس مہنگائی کے اثرات کو محدود کرنے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں کمی کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔

دوسری جانب حکومت نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیشنل کمیٹی آن مانیٹرنگ اینڈ کوآرڈینیشن نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے عناصر کا نوٹس لے لیا ہے۔

اس صورتحال پر کمیٹی نے اوگرا کو براہِ راست ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائیاں عمل میں لائے۔ حکومتی احکامات کے مطابق مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے تاکہ عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔

اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی جغرافیائی و سیاسی صورتحال کے باعث تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پاکستان جیسے درآمدی ممالک کے لیے ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہتا ہے۔

ذخیرہ اندوزی کے خلاف حکومتی ایکشن جہاں بروقت ہے، وہیں طویل المدتی استحکام کے لیے توانائی کے متبادل ذرائع اور عالمی منڈی کے اثرات کو کم کرنے کی حکمت عملی انتہائی ناگزیر ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کتنا مہنگا ہونے کا امکان ہے؟ عوام پر بوجھ مزید بڑھنے کا خدشہ

Express News

سعودی عرب نے پاکستان کا 3 ارب ڈالر قرض رول اوور کر دیا، وزیر خزانہ

Express News

غیرملکی قرضوں اور واجبات کی ادائیگی، سرکاری زرمبادلہ کے ذخائر 1 ارب 25 کروڑ ڈالر کم ہوگئے

Express News

ڈالر کی انٹربینک قیمت 21 ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی

Express News

پیٹرول کا وافر ذخیرہ موجود ہے، حکومت نے آئل کمپنیز کے خدشات دور کردیے

Express News

حکومت نے شوگر ملز کی چینی ایکسپورٹ کرنے کی درخواست موخر کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو