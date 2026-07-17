قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا

دوحہ: قطر نے ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کارروائی میں شامل ہونے سے متعلق اسرائیلی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا ہے۔
قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض اسرائیلی میڈیا اداروں کی رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لینے پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم ان دعوؤں میں کوئی صداقت نہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ اس قسم کی جھوٹی خبریں ایسے عناصر کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہیں جو قطر کو جاری علاقائی تنازع میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اس کے ثالثی کے کردار کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔
قطری حکام نے واضح کیا کہ تنازع کے آغاز سے ہی قطر کا مؤقف مستقل اور واضح رہا ہے کہ وہ کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف فوجی کارروائی میں نہ شریک ہوا ہے اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔
انٹرنیشنل میڈیا آفس نے مزید کہا کہ قطر اپنے فعال سفارتی کردار کو گمراہ کن اطلاعات سے متاثر نہیں ہونے دے گا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔
بیان کے مطابق قطر علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے تاکہ موجودہ کشیدگی کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے اور ایسا جامع اور دیرپا معاہدہ طے پائے جو تمام متعلقہ فریقوں کے تحفظات کو دور کر سکے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق قطر گزشتہ کئی برسوں سے مختلف علاقائی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اسی لیے دوحہ اپنی غیر جانب دار سفارتی پالیسی پر زور دے رہا ہے۔