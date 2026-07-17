لاہور میں 17 سالہ لڑکی نے زہریلی گولیاں کھاکر خودکشی کرلی

واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری، موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی، پولیس

ویب ڈیسک July 17, 2026
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لاہور:

لاہور کے علاقے گلبرگ فردوس مارکیٹ میں 17 سالہ دوشیزہ نے مبینہ طور پر گھریلو جھگڑے کے بعد زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق 17 سالہ مناہل کو تشویشناک حالت میں فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ دورانِ علاج جانبر نہ ہو سکی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ متوفیہ کی شناخت مناہل کے نام سے ہوئی جبکہ واقعے کے بعد پولیس اور دیگر تحقیقاتی ادارے موقع پر پہنچ گئے اور شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا۔

بعد ازاں پولیس کارروائی مکمل ہونے پر ایدھی رضاکاروں نے لاش کو ایمبولینس کے ذریعے مردہ خانے منتقل کردیا۔

پولیس حکام کے مطابق واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں، موت کی حتمی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد سامنے آئے گی۔
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