’میچ جیتنا اہم تھا‘، جو روٹ نے ذاتی ریکارڈ پر ٹیم کی جیت کو ترجیح دے کر دل جیت لیے

انگلینڈ کے مایہ ناز بلے باز جو روٹ نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے گس اٹکنسن کو واضح ہدایت دی تھی کہ وہ میچ جتانے پر توجہ دیں اور ان کے 99 ناٹ آؤٹ رہ جانے کی فکر نہ کریں۔
یہ واقعہ بھارت کے خلاف دوسرے ون ڈے میں پیش آیا، جہاں انگلینڈ نے چار وکٹوں سے کامیابی حاصل کر کے تین میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔
234 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کو ابتداء ہی میں نقصان اٹھانا پڑا جب جسپریت بمراہ نے پہلی ہی گیند پر بین ڈکٹ کو آؤٹ کر دیا جبکہ جیکب بیتھل اور کپتان ہیری بروک بھی بڑی اننگز نہ کھیل سکے۔
ایسے میں روٹ نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کی اننگز کو سنبھالا اور ناقابل شکست 99 رنز بنا کر فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔
میچ کے اختتامی لمحات میں روٹ اپنی سنچری کے انتہائی قریب تھے لیکن انہوں نے ایٹکنسن سے کہا کہ اگر موقع ملے تو فوراً میچ ختم کر دیں۔
ایٹکنسن نے اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے ایک چوکا لگا کر انگلینڈ کو کامیابی دلائی جس کے باعث روٹ صرف ایک رن کی کمی سے سنچری مکمل نہ کر سکے۔
میچ کے بعد روٹ نے کہا کہ ذاتی سنگ میل سے زیادہ اہم ٹیم کی کامیابی ہوتی ہے اور ایک کھلاڑی کے لیے میچ جتوانے سے بڑھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ لارڈز میں ہونے والے فیصلہ کن مقابلے سے قبل یہ فتح انگلینڈ کے اعتماد میں اضافہ کرے گی اور ٹیم کو دباؤ والے مقابلوں کے لیے مزید تیار کرے گی۔