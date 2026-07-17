ہاکی ورلڈکپ: فائنل اسکواڈ کیلیے 20 بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے پر اتفاق

ہاکی ورلڈکپ کے فائنل اسکواڈ کے لیے 20 بہترین کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے پر اتفاق ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف) کی سلیکشن کمیٹی کا ایک تفصیلی اجلاس منعقد ہوا جس میں صدر محی الدین احمد وانی، چیئرمین سیلیکشن کمیٹی اولمپین سمیع اللہ خان، ممبر سلیکشن کمیٹی اولمپین ناصر علی، انٹرنیشنل کوچنگ اسٹاف، عدنان ذاکر، ڈیوڈ ڈائر، باب جوہان ویلڈہوف، ہرمن کروئس نے بھی شرکت کی۔
اجلاس کے دوران، کوچز نے ہائی پرفارمنس ٹیم کے تیار کردہ ایک منظم تشخیصی معیار کی بنیاد پر ہر کھلاڑی کی جامع کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔
اس جائزے میں واضح طور پر متعین کردہ معیارات، موجودہ کارکردگی اور تفصیلی ویڈیو تجزیات شامل تھے۔
انٹرنیشنل کوچز نے سلیکشن کمیٹی کو ہر کھلاڑی کی تکنیکی، تزویراتی (ٹیکٹیکل)، جسمانی اور نفسیاتی خصوصیات کے بارے میں بریفنگ دی جس میں ان کی انفرادی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان شعبوں کی بھی نشاندہی کی گئی جن میں بہتری کی ضرورت ہے۔
یہ بات چیت تعمیری، شفاف اور شواہد پر مبنی تھی، جس کی بدولت شارٹ لسٹ کیے گئے تمام کھلاڑیوں کا غیر جانبدارانہ موازنہ ممکن ہوا۔
طویل غور و خوض کے بعد فائنل اسکواڈ کے لیے بہترین 20 کھلاڑیوں کا انتخاب کرنے پر اتفاق رائے قائم ہوا جبکہ دیگر کھلاڑیوں کو ریزرو پول میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ یہ ریزرو کھلاڑی قومی ہائی پرفارمنس پروگرام کا ایک لازمی حصہ رہیں گے۔
انٹرنیشنل کوچز ہر ریزرو کھلاڑی سے انفرادی طور پر ملاقات کریں گے تاکہ انہیں ان کی کارکردگی اور پوزیشن کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک دے سکیں، انتخاب کے عمل کے پیچھے کارفرما وجوہات کی وضاحت کر سکیں اور ان مخصوص شعبوں کی نشاندہی کر سکیں جن میں بہتری درکار ہے۔
ان انفرادی نشستوں کا مقصد کھلاڑیوں کی چھوٹی موٹی خامیوں کو دور کرنے میں مدد کرنا اور انہیں ایشین گیمز کے قومی کیمپ ٹرائلز کے لیے تیار کرنا ہے جو ہاکی ورلڈ کپ کے فوراً بعد شروع ہوں گے۔
یہ اجلاس معروضی تجزیے اور بین الاقوامی بہترین طرزِ عمل پر مبنی ایک شفاف، میرٹ پر مبنی اور کارکردگی پر منحصر انتخاب کے عمل کے لیے پی ایچ ایف کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔