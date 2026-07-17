جنوبی کوریا کٹھ پُتلی ہے جو خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے، شمالی کوریا

شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کو "امریکا کی کٹھ پتلی" قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکا کی قیادت میں ہونے والی مشترکہ بحری مشقوں میں حصہ لے کر خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہا ہے۔
شمالی کوریا کی وزارتِ دفاع کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ جنوبی کوریا، امریکا اور دیگر اتحادی ممالک کی مشترکہ بحری مشقیں جزیرہ نما کوریا میں امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
بیان میں مزید خبردار کیا گیا کہ اگر ان مشقوں کے ذریعے شمالی کوریا کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوا تو پیانگ یانگ مناسب اور فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔
دوسری جانب جنوبی کوریا اور امریکا کا مؤقف ہے کہ مشترکہ فوجی اور بحری مشقیں دفاعی نوعیت کی ہیں اور ان کا مقصد اتحادی افواج کی تیاری، باہمی تعاون اور خطے میں استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔
دونوں ممالک کا کہنا ہے کہ یہ مشقیں کسی مخصوص ملک پر حملے کے لیے نہیں بلکہ ممکنہ خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے منعقد کی گئی ہیں۔